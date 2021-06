Cramo peatreenerina jätkav Štelmahers: eesmärk on teha kolmas edukas hooaeg

Štelmahers palgati Kalevi meeskonna juhendajaks 2019. aastal ning tema esimene hooaeg jäi koroonaviiruse tõttu lõpetamata. Märtsis katkenud hooajal oli Kalev/Cramo tol momendil VTB Ühisliiga tabelis lausa viiendal positsioonil ja kindlal play-off kursil. Täpselt aasta tagasi 2020/21 hooajaks lepingut pikendades sõnas lätlane, et tema hinge jäi liigade katkestamine kriipima ja töö jäi justkui pooleli, kirjutab klubi oma kodulehel.

Nüüd värskelt lõppenud hooajal jäi Ühisliiga play-off'ist küll veidi puudu, kui mängurütmi lõid sassi mitmed koroonaviirusest tingitud eneseisolatsioonis olemised ja sellega kaasnenud probleemid. Vaatamata sellele jäi näppude vahele üks ajalooline võit, kui veebruari alguses pandi Moskvas võimsa esitusega 107:102 selili sealne superklubi CSKA.

Hooaja lõpufaas oli Kalevi jaoks igas mõttes positiivne, sest esmakordselt suudeti pea kohale tõsta üks rahvusvaheline karikas, kui Riias toimunud finaalturniiri kulminatsiooniks võideti Eesti-Läti korvpalliliiga. Loogilise jätkuna võideti sinna otsa ka klubi ajaloo 12. Eesti meistritiitel. Kui jätame kõrvale viiruse tõttu katkenud aasta, siis oli see Kalevi jaoks viies järjestikune tiitel Eestis.

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask on rahul, et treeneritebrigaad on ka sel aastal valmis nendega jätkama. "Senine koostöö on sujunud väga hästi ja me ei näinud põhjust miks peaksime toimivat süsteemi lõhkuma. Treenerid on vaatamata viimastele keerulistele hooaegadele väga head tööd teinud nii tulemuste näol kui ka mängijate arendamisel"

Kogu Kalev/Cramo organisatsioon loodab, et eesootav hooaeg tuleb kahest eelnevast vähem keerulisem ja et saaks peamiselt korvpalli mängimisele keskenduda. "Kindlasti ootame saali ka pealtvaatajaid, kellest sel hooajal tõeliselt puudust tundsime. Klubi eesmärgid on jätkuvalt kõrged: võita Eesti-Läti korvpalliliiga, Eesti meistritiitel ja valmistada veel enam üllatusi VTB Ühisliigas," lisas Kask

Ka Štelmahers on jätkuva koostööga rahul. "Olen väga õnnelik, et saan Tallinnas jätkata! Mulle meeldib see linn, Kalev/Cramo organisatsioon ja meeskond. Loodan sel hooajal taas näha ka pealtvaatajaid tiimi ergutamas!" sõnas Štelmahers jätkamise kohta. "Saab olema kõva väljakutse eelmiste hooaegade tulemusi korrata. Peame selleks ehitama hea meeskonna. Üritame leida õiged eestlastest mängijad ning sobivad võõrleegionärid, et võidelda kõige kõrgemal tasemel. Minu eesmärk on teha kolmas järjestikune edukas hooaeg, et näidata selle klubi kvaliteeti."

"Tahan Kalev/Cramo klubi tänada uue lepingupakkumise eest. Kogu organisatsioon on super ja hakkame üheskoos tööle selle nimel, et näidata ilusaid esitusi ja pakkuda fännidele emotsiooni!" pakatas 46-aastane Štelmahers positiivsusest.

Nüüd, kui peatreener ja ülejäänud juhendajate brigaad on paigas, hakatakse jõuliselt tegelema meeskonna komplekteerimisega. Nagu ikka, siis üritatakse esmalt paika saada kodumaiste mängijate tuumik, et siis juba tõsisemalt piiri tagant tugevdusi otsima hakata.