Merkel loodab, et UEFA käitub Wembley täituvuse osas vastutustundlikult

Merkel andis pressikonverentsi koos Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, kes sõnas, et koroonaviiruse delta tüvi ja selle levik Euroopas on väga murettekitav. Merkel puudutas koroonaviirusest rääkides ka üle Euroopa toimuvat jalgpalli EM-i ja Londonis toimuvat finaali.

"Ma loodan, et UEFA käitub Euroopa meistrivõistluste mängude osas vastutustundlikult. Ma ei tahaks seal staadionil täismaja näha ja toetan kõiki Suurbritannia valitsuse pingutusi vajalike hügieenimeetmete rakendamiseks," ütles Merkel.

UEFA arutab Briti valitsusega varianti lubada poolfinaalis ja finaalis staadionile 65 000 inimest, kuigi inglased olid varasemalt pealtvaatajate arvu juba 40 000 peale suurendanud. Kokku on Inglismaa rahvusstaadionil 90 000 istekohta.

Väidetavalt oli räägitud ka variandist viia EM-finaal üle Budapesti Puskas Arenale, kus toimusid ka Ungari koondise mängud Prantsusmaa ja Portugaliga. Tegu on ainsa EM-i võõrustava staadioniga, kuhu lubatakse täismaja ehk pea 68 000 pealtvaatajat. Viimastel andmetel on EM-finaali toimumiskohana kinnitatud siiski London ja staadionile lubatakse 60 000 pealtvaatajat.

Wembley will host more than 60,000 fans for Euros semi-final and final after ministers seal deal with UEFA https://t.co/jr6WKeLEU3 pic.twitter.com/fUjj5p6f8I