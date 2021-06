Eesti Koolispordi Liidu uueks presidendiks valiti Gerd Kanter

Tallinnas toimus täna Eesti Koolispordi Liidu üldkogu, mille käigus valiti uus president ja uus juhatus. Uueks presidendiks valiti olümpiavõitja Gerd Kanter (3-aastane periood). Eelnevalt oli kümme aastat Koolispordi Liidu president (2011-2021) Lauri Luik.

"Väga paljud tegevused, mida ma seni olen teinud, toetavad paljuski seda positsiooni," sõnas Kanter ERR-i spordiportaalile. "Noorte liikumine on selline asi, mille pärast mina olen juba varasemalt südant valutanud ja üritanud lapsi inspireerida. Ma loodan, et sellises positsioonis on võimalik veel aktiivsemalt kaasa lüüa." Olümpiavõitja lisas, et soovib kindlasti jätkata nende traditsiooniliste ürituste ja võistlustega jätkata, mida seni on korraldatud.

"Kõik siin organisatsioonis olevad inimesed on suure algustähega missiooniinimesed ja nende positiivsuse rakendamine on endiselt väga tähtis. Tahaks jõuda kõikide maakondade, koolide ja lastevanemateni. Tegelikult selleks, et lapsi liikuma saada, see on meie kõigi ühine väljakutse. Siin ei ole ainult minu isik see, kes lapsed liikuma paneb, ütles värske EKSL-i president.

Kanter sõnas, et praegune olukord ühiskonnas seab täiesti uued nõudmised. "Kogu selle pandeemia olukorras on liikumine olnud väga suureks probleemiks ja ka tippspordis on palju loobumist, sest pole väljundit ega võimalusi."

Endine tippkettaheitja kiitis asepresident Tarmo Posti, kes on ka Elva gümnaasiumi direktor. Elva kool on Kanteri sõnul eriline, sest seal pannakse liilkumisele väga palju rõhku ja sealseid kogemusi saab teistele eeskujuks tuua.

Lapsi innustavad Kanteri sõnul sangarid. "Peame olema aktiivsed ja leida need kohalikud sangarid, kes maakondades on tegusid teinud. Kõnetab see, kui meie külast või meie kõrvalt külast on keegi kuhugi jõudnud. Kui nemad oma lugu räägivad, siis ma arvan, et see on alati veel usutavam. Peame meie sporditippudega väga aktiivselt koostööd tegema, et neid meie üritustele kaasata ja nad tuleksid meie noori innustama."

Eesti Koolispordi Liidu juhatusse osutusid valituks Olga Bortsova, Kaspar Koolman, Raina Luhakooder, Elina Martin, Ulvi Mägi, Tiina Otsa, Piret Reinfeld, Tiina Tooding ja Margus Soome.

EKSL-ist on saanud olulisim koostööpartner Haridus- ja Teadusministeeriumile, olles strateegiline partner spordihuvialavaldkonna elluviimisel ja rakendamisel. Koolispordiliit on katuseorganisatsiooniks nii Eesti Akadeemilisele Spordiliidule kui ka Eesti Kutsekoolispordi Liidule toetades ühtekokku ca 225 852 noore sportliku ja tervisliku eluviisi kujundamist