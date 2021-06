800 meetri jooksu maailmameister olümpiale ei kvalifitseerunud

USA kergejõustiku katsevõistluste tulemuse põhjal pannakse paika Tokyo olümpiamängude koondis ja 800 meetri jooksu finaalis jäi valitsev maailmameister Donovan Brazier viimaseks, mis jätab ta eemale olümpiamängudelt.

USA rekordimehel Brazieril läks finaalis väga raskeks viimasel 200 meetril ning ta lõpetas jooksu rohkem kui neli sekundit pärast võitjat Clayton Murphyt. Murphy püstitas uue maailma hooaja tippmargi ajaga 1.43,17.

24-aastane Brazier tegi enda sõnul taktikalise vea, kui alustas lõpuspurti liiga vara. "Ma olen väga kurb. Ma sain umbes 200 meetrit enne lõppu aru, et ma ei suuda Claytonile vastu saada. Mul on mõned asjad, mis mind on viimasel ajal seganud, aga need on sellised, millest maailmameistri kaliibriga mees peaks suutma läbi tulla ja ma ei saa neid vabanduseks tuua," rääkis pettunud Brazier.