Eesti maastikuratturid Euroopas 20 parima seas

Janelle Uibokandi kommentaar võistlusest: "Rada oli väga nõudlik ja raske ja kuigi tulemus ei ole nii hea, kui oleks soovinud, siis arvestades hiljutist vigastust ja teisi asjaolusid, olen rahul."

"Mott oli tegelikult juba paar päeva enne võidusõitu maas, kuna mingil põhjusel lõpetas käiguvahetushoob minuga koostöö ja nagu paljudele teada, siis Shimano juppe on meie sõber Covid-19 tõttu ülimalt raske leida. Treeningute käigus õppisin küll väikese nipi ära, kuidas ma saaksin mingilgi määral käike vahetada ja sõidu läbi teha (pidin kohati ca 5-10 korda shifterit klõbistama, et ma saaks käiku kergemaks vahetada). Igatahes, juppe ei leidnud ja tuli minna rajale ja shifteriga klõbistades s****t saia teha. Kuna võistlus oli pikk, siis üritasin jällegi tõusvas joones sõita. Vaheaegade põhjal parandasin enamikes punktides kohti, teisel tõusul küll pingutasin veidi üle ja sain ikka korraliku haamri, mis tegi viimasest tõusust üles saamise ikka väga keeruliseks. Finišis olin 47. mees 119 osaleja hulgast. Asjaolusi arvestades olen ma väga rahul, sest ratas käekõrval jooksmist oli shifteri mittetoimimise tõttu palju. Seekord siis nii, reis sai vinge, seltskond samuti, ebaõnne oli küll palju, aga sellistel võidusõitudel ja üleüldse maastikurattasõidus käib see asja juurde. Varustus oli tasemel, mu Bianchi tundis ennast kindlasti mägedes koduselt," kirjeldas enda võistlust ja läbielamisi Josten Vaidem.

"Euroopa meistrivõistlused MTB maratonis tehtud, lõpetasin 20 kohal! Peab ütlema, et see on minu teine halvim koht Euroopa sarjas, aga vaatamata sellele olen oma võistlusega rahul. Viimaste nädalate jooksul hakkan lõpuks tundma, et astun väikseid samme õiges suunas ja see on minu jaoks kõige olulisem," rääkis rahulolev Greete Steinburg oma võistlusest.

Naiste eliidil oli võistlusrada 70 kilomeetrit ja 3420 tõusumeetrit ning meestel 78 kilomeetrit ja 3900 tõusumeetrit. Meeste eliitklassis võitis sakslane Andreas Seewald ja naiste eliitklassis hispaanlanna Natalia Fischer Egusquiza.