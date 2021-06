TÄNA OTSE | Horvaatia ja Šotimaa vajavad edasipääsuks mõlemad võitu

Horvaatia ja Šotimaa on mõlemad saanud kahe mänguga kirja ühe punkti, kui eelmises voorus viigistati vastavalt Tšehhi ja Inglismaaga. Selleks, et hoida mingidki edasipääsulootused elus, tuleb mõlemal mäng võita.

Horvaatia kaotas avamängus Inglismaale 0:1 ja suutis teises kohtumises tänu Ivan Perišici tabamusele Tšehhilt viigipunkti kätte saada. 2018. aasta MM-i finalist on seisus, kus alagrupist edasipääsu tagaks ainult võit.

Ka Šotimaa alustas turniiri kaotusega, kui jäädi alla Tšehhile 0:2. Teises mängus Inglismaa oldi juba oluliselt paremad ja tasuks saadi viigipunkt. Kui šotlased tahavad oma turniiri jätkata, siis tuleb neil Horvaatia alistada, aga see ei saa olema lihtne, sest meeskonnas tähtsat rolli mänginud poolkaitsja Billy Gilmour ei saa positiivse koroonatesti tõttu kohtumises osaleda.

Ajalooliselt on Šotimaa olnud Horvaatiale väga ebamugav vastane, sest viies seni peetud kohtumises pole horvaadid võidurõõmu maitsta saanud. Viimased kaks mängu on lõppenud Šotimaa võiduga ja kolmel korral on lepitud viiki.