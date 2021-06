Oodatud otsus: olümpiamängude korraldajad lubavad publiku tribüünidele

Olümpiamängude korralduskomitee juht Seiko Hashimoto kinnitas, et mängudele lubatakse pealtvaatajaid 50 protsendi ulatuses olümpiarajatiste mahutavusest, kuid ülempiir ühe ürituse kohta on 10 000 inimest.

Pealtvaatajate sekka ei arvestata kooliülesannete raames olümpiat külastavaid õpilasi ja nende juhendajaid.

Korraldajad jätavad õhku võimaluse pealtvaatajad viimasel hetkel siiski keelata, juhuks kui koroonaviiruse levik peaks Jaapanis enne mängude algust ägenema.

Jaapani kolmanda taseme eriolukord, mis kuulutati välja aprillis, lõppes 20. juunil. Kui ülejäänud riigis leevenesid piirangud oluliselt, siis Tokyos kuulutati 21. juunist välja hädaolukord, mis on eriolukorrast leebem, kuid siiski piirab liikumist ja võimalusi. Meditsiiniliste ekspertide sõnul peaks suur spordiüritus toimuma suletud uste taga, sest üle kogu riigi Tokyosse saabuvad pealtvaatajad on potentsiaalselt suur risk inimeste tervisele, kuid korralduskomitee leidis, et korraldajad teevad omalt poolt kõik, et risk võimalikult väikseks teha.

Vastavalt korralduskomitee koostatud rangetele reeglitele peavad pealtvaatajad kogu aeg kandma maske, hoiduma karjumisest ja hõiskamisest ning olümpiaalal liikuma ilma peatumata.

Mängud toimuvad ligikaudu 40 rajatises, mis asuvad Tokyos ja selle lähiümbruses. Avamis- ja sulgemistseremooniad peetakse 68 000 inimest mahutaval rahvusstaadionil. Mitukümmend tuhat pealtvaatajat mahutavad ka Yokohama ja Tokyo staadionid. Kuigi poolte kohtade täitmine võimaldab üritusi vaatama tulla endiselt mitmekümnel tuhandel inimesel, kehtib ka nendel tribüünidel publiku ülempiir 10 000 pealtvaataja näol.

Varasemalt on korraldajad keelanud pealtvaatajad välisriikidest. Otsus kohaliku publiku lubamise kohta pidi langetatama juunikuu jooksul.