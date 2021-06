Avamerepurjetamise A ja B klassi Eesti meistrid on Forte ja Katariina II

Kui tavaliselt on ORC Eesti meistrid nendes klassides selgunud koos Soome purjetajatega kordamööda aastatel erineval poolel Soome lahte regati Baltic Offshore Week käigus, siis tänavu ei võimaldanud Covid-19 pandeemiast tulenevad karmid piirangud eestlastel Soome minna ja nii otsustaski Eesti Jahtklubide Liit Eesti meistrid selgitada Tallinnas ning soomlased selgitasid samal ajal oma maa meistreid Helsingis.

Reede keskpäeval stardi saanud regati pikimal ja olulisemal avamereetapil võidutsesid A klassis samuti Forte meeskond ja B klassis Katariina II tiim.

Laupäeval oli teine võistluspäev, kus võistlusformaadiks lühirada vastutuule-allatuule kursil. Heitlikes ja muutlikes tuuleoludes, kuid suisa vahemerelistes tingimustes saadi pika päeva järel purjetatud kolm võistlussõitu ning liidritena läksid viimasele, otsustavale võistluspäevale vastu A klassis jaht Olympic (X-41 mod) kapten Tiit Vihuli juhtimisel Jahtklubist Dago ja B klassis Aivar Tuulbergi Katariina II meeskonnaga.

Pühapäevased ilma- ja purjetamisolud ei erinenud palju laupäevast. Küll aga tegi rõõmu see, et tuul oli pühapäeval veidi tugevam ja vähem muutlik ning peavõistlusjuht Madis Ausman sai võistlussõite alustada planeeritud ajal. Reipa SSW tuulega saadi järjest ära purjetada veel kolm kavas olnud vastutuule-allatuule lühirajasõitu. Kuna kokku sai peetud kuus lühirajaetappi, siis võimaldas see punktiarvestuse kohaselt ka kahe halvima lühirajasõidu mahaviset koondtulemustest. Avameresõidu tulemus lisati koondarvestusse koefitsiendiga 1,4 ja see mahaviskamisele ei kuulunud. Võistlus oli pingeline ja selle tase kahtlemata väga kõrge. Augustikuus Tallinnas toimuva Alexela ORC avamerepurjetamise MM-i ootuses pakkus see lühendatud kujul ka sama formaati, mis 6.-14. augustini purjetajaid ees ootab.

A klassis viimast võistluspäeva teiselt kohalt alustanud Forte Jaak Jõgi juhtimisel võitis kaks esimest sõitu ning sai viimasesse sõitu mahaviske skooriks kuuenda koha. Olympic seevastu sai teises sõidus stardikaristuse ning skooris esimeses ja kolmandas sõidus kolmanda ja neljanda koha. Koondarvestuses andis see juba 15. hooaega purjetanud jahi Forte tiimile järjekordse Eesti meistritiitli ning Olympicu meeskonnal kaks aastat järjest tiitlit võita ei õnnestunud. Neile riputati kaela hõbedased Eesti meistrivõistluste medalid. Pronksmedalid kuulusid Priit Tammemägi meeskonnale jahil Premium (X-41 mod) Kalevi Jahtklubist, kes skooris täna kohad 4-2-3. A klassis võistles kokku 9 jahti.

B klassis, kus omavahel konkureerisid 14 jahti, krooniti Eesti meistriks Aivar Tuulbergi meeskond jahil Katariina II. Nii esimese kui ka teise võistluspäeva liidrina lõpetanud Katariina II ei andnud ka viimasle päeval oma edu käest, võttes kaks sõiduvõitu ja ühe kuuenda koha. Et aga koondtulemustes läks kaks halvemat tulemust mahaarvamisele, jäid Katariina II puhul lõppskooriks muljetavaldavad viis esikohta. Täna kaks teist kohta ja ühe seitsmenda koha saavutanud Sugari (Italia 9.98 F) meeskonnale, mida juhtis kapten Marjaliisa Umb Pärnu Jahtklubist, jäi lõppskoori vaid kolm teist ja kaks kolmandat kohta, mis tagasid neile ka Eesti meistrivõistluste hõbedased medalid. Viimasel võistluspäeval ühe sõiduvõidu napsanud Amserv Toyota Sailing Tiim (First 36.7 mod) Margus Zuravljovi juhtimisel skooris kokkuvõttes kohad esimesest viiendani ning napi allajäämisega teisele kohale täitis Eesti meistrivõistluste kolmanda koha poodiumi.

Kalevi Jahtklubi lipuväljakul peetud autasustamistseremoonia avas ja viis läbi nii Eesti Jahtklubide Liidu presidendi kui korraldava Kalevi Jahtklubi kommodoorina Kalev Vapper, tänades nii purjetajaid kui ka korraldajaid. Lisaks võistluse heale korraldusele ja läbiviimisele kroonis seekordset regatti ka lausa uskumatuna tunduv suvesoe, aga ka mõnus ja piisav tuul, mis maksimumplaanist vaid ühe võrra vähem sõite lasi kokku pidada.

2021 ORC avamerepurjetamise Eesti meistrivõistluste esikolmikute meeskonnad

A klass

1. koht: EST 475 FORTE X-41 (Kalevi Jahtklubi) - Kapten: Jaak Jõgi, meeskonnas Indrek Rajangu, Marko Nüüd, Tammo Otsassoo, Kalev Vapper, Ando Raud, Aet Rahe, Martti Hääl, Meelis Nurk, Indrek Lepp.

2. koht: EST 463 OLYMPIC X-41 mod (Jahtklubi Dago) - Kapten: Tiit Vihul, meeskonna Raul Vinnal, Tanel Trööp, Indrek Ulla, Meelis Jelberg, Aivar Kaljumäe, Raul Vane, Ivo Kais, Tarmo Vesberg, Marko Ollik.

3. koht: EST 499 PREMIUM X-41 mod (Kalevi Jahtklubi) - Kapten: Priit Tammemägi, meeskonnas Tanel Tamm, Veiko Vapper, Raiot Pikmets, Veiko Valts, Jaanus Hannes, Mart Käär, Kristjan Keert, Gaius Mets, Janno Kriiska.

B klass

1. koht: EST 646 KATARIINA II Arcona 340 (Pärnu Jahtklubi) - Kapten Aivar Tuulberg, meeskonnas Karl-Hannes Tagu, Lorenzo Bodini, Peter Saraskin, Jaan Akermann, August Luure, Kevin Grass, Markus Iin.

2.koht: EST 774 SUGAR Italia 9.98 F (Pärnu Jahtklubi) - Kapten Ott Kikkas, meeskonnas Marjaliisa Umb, Siim Ots, Karl-Robert Trink, Marko Uulits, Siim Akermann, Taavi Vaigla, Paolo Bucciarelli.

3. koht: EST 379 AMSERV TOYOTA ST First 36.7 mod (Kalevi Jahtklubi) - Kapten: Margus Zuraljov, meeskonnas Mati Vihul, Juuso Roihu, Margus Nõmmik, Lauri Luks, Eke Ao Nettan, Olari Vokk, Annika Tuisk.