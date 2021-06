Eesti kardisõitjad jõudsid Euroopa meistrivõistluste etapil finaali

Reede õhtul sõidetud ajasõidud määrasid stardikoha laupäevastesse eelsõitudesse. Viie eelsõidu tulemusena selgitati välja 36 paremat, kes pääsesid pühapäevasesse finaali. Kohta finaalis asus püüdma 114 maailma absoluutsesse tippu kuuluvat võidusõitjat, seega ainuüksi pääs finaali oli sellises konkurentsis saavutus.

Esmakordselt Euroopa meistrivõistlustel tipptiimi Tony Kart tehasemeeskonna koosseisu kuulunud Kajak võitles igas eelsõidus kindlalt esikümne kohtade eest. Alles tänavu kevadel kiire KZ2-klassi kardiga võistlemist alustanud Kajak on aga vaatamata vähesele kogemusele teinud seni puhta töö nii Olerex Eesti kui Soome meistrivõistluste esimesel kahel etapil.

Euroopa meistrivõistluste esimese etapi finaali jõudnud Kajak oli aga stardisaginas toimunud avarii tõttu sunnitud katkestama.

"Kindlasti olen pettunud, et pidin finaalis katkestama, kuid see-eest proovin järgmine kord stardipositsiooni parandada, et selliseid olukordi ei juhtuks," ütles Kajak vahetult peale finaali. "Hangitud väärtuslikud kogemused aga aitavad mind palju edasi ning järgmine kord oleme seetõttu tugevamad," võttis hetke Eesti parim kardisportlane oma nädalavahetuse kokku. Lõpparvestuses saavutas Kajak 35. koha.

Ühena kolmest eestlasest nädalavahetusel KZ2 Euroopa meistrivõistlustest osa võtnud Kaspar Kallasmaa koges võistlusnädalavahetuse jooksul palju ebaõnne, kuid kiirus oli konkurentsivõimeline. "Kui ebaõnnestumised kõrvale jätta, siis igas sõidus nopitud kohad ja üldine kiirus olid väga head," kommenteeris Kallasmaa oma sõitu. Ehkki finaalikohast jäi pisut puudu, on lõpptulemuseks saadud 50. koht maailma kardieliidi seas tunnustust väärt.

Meie üks kogenumaid kardisõitjaid ning aastaid KZ2-klassis võistelnud Antti Rammo hindas rohke ebaõnne tõttu saavutatud 77. koha kõrval sootuks olulisemaks saadud kogemust.

"Viiest eelsõidust kolmel sain sisuliselt nulltulemuse kas karistuse või katkestamise tõttu ehk tunnen, et õnne seekord eriti ei olnud. Teisalt on nii kaugelt startides sellised olukorrad kahjuks kerged tekkima. Hea on see, et kui tehnika ja sõit õnnestub paika saada, on sõidukiirus samuti täiesti arvestatav. Hästi sõitmiseks on vaja rohkem kogemusi hankida. Igatahes oli uute sihtide seadmiseks tegemist hea nädalavahetusega," oli Rammo kokkuvõttes Euroopa meistrivõistluste kogemusega rahul.

Rahvusvahelise autoliidu FIA poolt ellu kutsutud FIA Karting Academy Trophy sari on mõeldud noortele talentidele. Võisteldakse Euroopa meistrivõistluste etappide raames ning kõik võistlejad kasutavad identseid karte, milles võib teha vaid üksikuid seadete muudatusi. FIA Karting Academy Trophy sarja saab iga riik nimetada omad võistlejad, kuid selle eelduseks on riigi võistlejate varajasem osavõtt CIK-FIA tiitlivõistlustel.

Tänavu esindab Eestit sarjas Mark Dubnitski. Mõne aasta tagune Eesti meistri ning hetkel klassis OK-Junior võistleva Dubnitski jaoks on tänavune hooaeg paljuski kogemuste hankimiseks.

"Olin sellel rajal esimest korda, kuid sellele vaatamata oli kiirus väga hea. Siiski on veel palju õppida, sest tase on siin väga kõrge. Eesmärgiks on siiski finaali välja jõuda," ütles Dubnitski pärast laupäevast võistluspäeva.

Dubnitski täitis eesmärgi ning startis finaalis 15. kohalt. Kahjuks jäi sarnaselt Kajakuga temagi sõit pooleli, kuid hangitud kogemused on väärtuslikud.

"Õppisin nädalavahetusega palju, sest konkurents on see, mis edasi aitab. Muidugi on mul väga kahju, et pidin finaali juba algfaasis pooleli jätma, kuid selline võidusõit juba kord on," sõnas Dubnitski pärast finaali. Dubnitski saavutas kokkuvõttes 33. koha.

Euroopa meistrivõistluste teine etapp sõidetakse 12.-15. augustini Adria kardirajal Itaalias.