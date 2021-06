Premium liigas mängitakse esmaspäeval Tartus ja Pärnus

3. vooru kohtumise raames võõrustab Tammeka Tartu Tamme staadionil mullu kuldmedalid teeninud Florat. Liiga raames tänavu meeskonnad veel kohtunud ei ole. Märtsikuus mindi vastamisi Tipneri karikavõistluste veerandfinaalis, kus Flora 2:1 võiduga edasipääsu teenis. Premium liigas on Tammekal mängitud 10 kohtumist, millega on kirja saadud üheksa punkti ning tabelis asutakse üheksandal kohal. Kolmandal kohal asuval Floral on 11 mängust kirjas 29 punkti. Avavile kõlab kell 17.00. Mängukeelu tõttu ei saa kaasa teha Tammeka kaitsja Ats Toomsalu.

JK Tammeka juhendaja Kaido Koppel: "Hea meel, et saame jälle publikule mängida. Anname endast parima, et väga tugeva Flora vastu mälestusväärne esitus pakkuda."

Poolkaitsja Mihkel Järviste: "Ees on ootamas raske mäng FC Flora vastu. Oleme näinud trennides kõvasti vaeva ning loodetavasti tagab see edu mängupäeval."

Flora abitreener Joel Indermitte: "Tartuga erinevatel elulistel põhjustel polegi jõudnud veel liigas mängida. Nüüd on see võimalus käes ja sõidame heade mõtete linna. Tartu on alati ebamugav vastane ja paneb alati kõik väljakule. Tahame pealinna naasta kolme punktiga."

Flora poolkaitsja Martin Miller: "Tuleb tugev mäng ja tahame võtta maksimumi - kolm punkti."

Mängu peakohtunik on Kristo Külljastinen, teda abistavad äärtel Sander Saga ja Neeme Neemlaid. Neljas kohtunik on Elar Tarkus.

Vapruse ja Tuleviku meeskonnad mängivad täna järele 12. vooru kohtumise. Mõlema meeskonna jaoks on tegemist uue vastasega – Premium liigas varem kohtutud ei ole. Liigatabelis on Vapruse arvele 12 mänguga kogunenud viis punkti, mis paigutab meeskonna viimasele tabelireale. Tulevik on ühe enampeetud kohtumise juures kirja saanud 11 punkti ning asub seitsmendal kohal. Pärnu Rannastaadionil algab kohtumine kell 17.00, otsepilti näeb Jalgpall.ee portaalist. Mängukeelu tõttu jätab kohtumise vahele Vapruse mängija Robin Limberg.

Vapruse peatreener Taavi Midenbritt: "Ilus ilm on toodud selleks, et toetajatel peale pikka pausi oleks mõnus mängu nautida. Meeskonna ülesanne aga pakkuda positiivseid emotsioone."

Mängija Rocco Mõtt: "Esimene kodumäng koos publikuga see hooaeg. Juba sellele mõeldes on ootusärevus suur ja naeratus tuleb näole, sest oleme oma fänne igatsenud näha juba kaua. Meeskond on võitluseks valmis ja eesmärk on jätta kõik 3 punkti koju. Anname endast kõik, et saaksime üheskoos lahkuda staadionilt positiivse meeleoluga."

Tuleviku peatreener Jaanus Reitel: "Peale pikka liigapausi oleme energiat täis. Väike puhkus mõjus meeskonnale värskendavalt ja loodame selle hea energia positiivseks tulemuseks realiseerida."

Mängija Gustav-Hendrik Seeder: "Mängus Pärnuga oleme rahul vaid kolme punktiga."

Mängu peakohtunik on Martti Pukk, keda assisteerivad äärtel Karolin Kaivoja ja Petteri Schultz. Neljanda kohtunikuna on ametis Maksim Ramazanov.