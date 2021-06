TÄNA OTSE | Kuidas läheb Soomel tugeva Belgia vastu?

Soome koondis hoiab kahe mängu järel B-alagrupi kolmandat kohta, olles alistanud Taani 1:0 ja kaotanud Venemaale 0:1. Liider Belgia on juba edasipääsu kaheksandikfinaali kindlustanud, alistades Venemaa 3:0 ja Taani 2:1.

Soome ja Belgia on jalgpallimurul varasemalt kohtunud 11 korral. Kolmel korral on edu saatnud belglasi, neljal korral soomlasi ning neli korda on lepitud viiki. Viimati mängisid meeskonnad 2016. aastal maavõistlusmängus, toona jäi seis 1:1. Belgia viimane võit Soome vastu jääb aastasse 1968.