Patrail minetas pronksivõimaluse, ent kindlustas eurokoha

Rhein-Neckar Löwen sai kolmapäeval võõrsil 28:26 (14:13) jagu Bergischer HC-st, kuid kaotas laupäeval kodusaalis 22:27 (9:12) SC Magdeburgile. Viimane kindlustas selle võiduga ka kolmanda koha. Löwen langes viiendaks, sest kaheksanda järjestikuse võidu noppinud Berlini Füchse möödus "lõvidest" punktiga.

"Neljandal või viiendal kohal suurt vahet pole, pääs eurosarja on kindel ja see on peamine. Ega pronksiheitluski enam meie kätes olnud, aga kahju ikkagi. Nüüd sõltub meist veel see, kellele tahame tiitlit anda," muigas Mait Patrail. Nimelt kohtub Löwen viimases voorus tiitlikaitsja THW Kieliga, kel hetkel ühepunktine edu SG Flensburg-Handewitti ees.

"Meie hooaeg möödus kui ameerika mägedel. Kahjuks sattus tõeliselt häid esitusi sisse vähe, nagu näiteks mõlemad kohtumised Flensburgiga või esimene mäng Magdeburgi vastu. Vigastusi oli meil palju – eriti väravavahtide osakonnas – aga nende taha pugeda ei taha. Me ei suutnud tänavu oma potentsiaali realiseerida," tunnistas Patrail.

"Kindlasti häiris meid ka koroonapandeemia, sest 12 tuhande pealtvaataja asemel lubatakse alles viimastes mängudes 250 inimest saali. Minu jaoks oli viimane kodumäng emotsionaalselt eriline, sest pisipoeg Miiko oli esmakordselt saalis ja elas mõnuga kaasa," muljetas kaheksal korral Eesti parimaks käsipalluriks valitu.

Patrail lõpetab järgmisel nädalal kümnenda hooaja maailma tugevaimas klubisarjas. Bundesliga debüüdi tegi Põlva käsipalli kasvandik TBV Lemgo eest ja veetis siis kaheksa aastat TSV Hannover-Burgdorfi särgis. Kümme hooaega on kokku toonud 265 Bundesliga-mängu ja 722 väravat.

"Lõppeva hooaja üks positiivsetest nähtustest on kindasti see, et terveks jäin. Pole ammu kõiki mänge kaasa teinud, aga sel korral pidas tervis vastu. Kaitses rassisin täisminutid, rünnakuvastutust tuli vahepeal juurde, ent hooaja lõpul jäi jälle vähemaks. Eks tuleb uue hooaja eel end jälle tõestada," sõnas Löwenis jätkav Patrail.

Bundesliga kullaheitluses on Kiel ja Flensburg vastavalt 65 ja 64 punktiga, järgnevad Magdeburg 52, Füchse 48 ja Löwen 47 silmaga. Neljast väljalangejast on kolm selged – Karl Toomi järgmise hooaja koduklubi HSC 2000 Coburg ning Esseni TUSEM ja HSG Nordhorn-Lingen, kes vastavalt Karl Roosna ja Jürgen Rooba endised tööandjad.