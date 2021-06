Uus-Meremaa tõstjast saab olümpiamängude esimene transseksuaalne sportlane

Hubbard kaasati Uus-Meremaa tõstmisnaiskonda pärast seda, kui olümpiale kvalifitseerumise reegleid muudeti. Rahvusvaheline Olümpiakomitee võttis 2015. aastal vastu reeglimuudatuse, mille kohaselt võivad transseksuaalsed sportlased võistelda naiste kategoorias, juhul kui nende testosterooni tase ei ületa teatud piirmäära.

Kuni 2013. aastani võistles 43-aastane Laurel Hubbard (endise nimega Gavin Hubbard) meeste arvestuses ning kriitikute hinnangul on tema osalus olümpial naistena sündinud sportlaste suhtes ebaõiglane. Otsuse vastased viitavad füüsilistele eelistele, mis kaasnevad mehena puberteedi läbimisel.

Samuti Tokyo olümpial naiste -87 kg kaalukategoorias võistlev belglanna Anna Vanbellighen kommenteeris mais, et Hubbardi olümpiale lubamine oleks naiste suhtes ebaaus ja justkui halb nali. Belgia tõstja lisas, et ehkki ta toetab transseksuaalide õigusi, ei tohiks nende kaasamine tema hinnangul tulla teiste arvelt.

"Igaüks kes on tõstmises kõrgel tasemel treeninud teab, et see olukord on spordiala ja selle sportlaste suhtes ebaõiglane. Mõned sportlased jäävad seetõttu ilma elumuutvatest sündmustest – olümpiamängudest, medalitest. Oleme jõuetud."

Hubbard kuulub enda -87 kg kaalukategoorias maailma parimate sekka. 2017. aastal võitis ta MM-il -90 kg kategoorias hõbemedali, 2019. aastal triumfeeris ta -87 kg kategoorias Vaikse ookeani mängudel.