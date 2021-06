GALERII | Jaapanlased tutvustasid Tokyo olümpiaküla

Koroonapandeemia tõttu eelmisest aastast tänavusse lükatud Tokyo olümpia avatseremoonia toimub 23. juulil.

Erinevalt tavapärastest olümpiatest kehtivad nüüd viiruse tõttu karmimad reeglid, sportlaseid testitakse iga päev ning nad saavad liigelda vaid ametliku transpordiga.

"Tahame, et see olümpiaküla oleks sportlastele meeldejääv, samas peavad nad järgima väga rangeid reegleid ja kandma kogu aeg maski," vahendab Reuters olümpiaküla linnapea Saburo Kawabuchi sõnu. "Maskita tohib olla üksnes süües, treeningul, võisteldes ja magades, muul ajal peab mask kogu aeg ees olema."

Olümpiakülla ehitati 23 kortermaja, mis peaksid mahutama umbes 12 000 inimest. Lisaks elumajadele on seal ka poed, park ja kool. Pärast olümpiamänge muudetakse olümpiaküla elamurajooniks ja korterid müüakse maha.

Kuigi olümpiakülla on ehitatud mitmeid söögisaale, millest suurim mahutab 4500 inimest, paluvad korraldajad viiruseleviku tõkestamiseks sportlastel üksinda einestada, hoides teistega distantsi.

Olümpiaküla ostlemispiirkonna keskmes on Village Plaza, lisaks asuvad seal postkontor, pank, poed ja keemiline puhastus. Selle piirkonna ehitamisel on kasutatud rohkelt puitu, mille annetasid 63 Jaapani omavalitsust. Igal annetatud puidutükil on kirjas, millisest omavalitsusest see on annetatud. Pärast olümpiat saavad kõik omavalitsused puidu tagasi, et nad saaksid seda kohalike hoonete ehitamisel kasutada.

Elukvartali ehitus koos teetööde ja muu infrastruktuuriga läks maksma 54 miljardit jeeni ning ostlemispiirkond 2,4 miljardit jeeni ehk kõik kokku üle 430 miljoni euro.