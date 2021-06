Roland Poom hoiab Poola EM-rallil laupäevaste sekelduste järel 14. kohta

Laupäeva avakatsel näitas Citroën C3 Rally2 autol sõitev Eesti – Briti ühisekipaaž absoluudi kaheksandat aega. Kuigi katse tulemus oli okei, said Poom – Garrod katsel aru, et legendis on nendel kiiretel teedel liiga palju infot, mida kohati oli piloodil väga raske vastu võtta.

Järgneval katsel oli Poomi auto alla sattunud üks praak Pirelli rehv, mille protektor oli katse lõpuks täielikult maha tulnud ning seetõttu kaotati palju väärtuslike sekundeid.

Enne hoolduspausi sõidetud katsel tegid Poom – Garrod sõiduvea, mille tulemusel läks auto rooliots kõveraks ning edasi tuli auto n-ö ohutusse režiimi lülitada ja katse rahulikult lõpuni sõita.

Teiseks katsete ringiks olid Poom – Garrod legendis muudatusi teinud ning see oli oluliselt parem, kui avaringil ja seda näitas kohe ka esikümne katseaeg. Päeva järelejäänud kolmel katsel näitasid mehed kõigil katsetel TOP15 aegasid.

"Esimesel alustasin päris hea tempoga, kuid katse peal sain kohe aru, et legendis on liiga palju infot, mida on keerulistes kohtades raske vastu võtta. Hakkasin end tagasi hoidma ja oli ka kurve, mida seetõttu sõitsin n-ö pimedalt," nentis Poom. "Proovisime ka järgneva katse ilma asju muutmata sõita, kuid see karistas meid kohe ära. Sõitsin ühe mahapöörde otseks, mille tagajärjel pidin auto käivitama ja tagurdama. Teelt väljas käimise tõttu oli rooliots nii kõver, et targem oli auto road mode'i lükata ja katse lõpuni sõita."

"Tegime legendis jooksvalt muudatusi, et aru saada, mida teisiti teha ja kas see ka aitaks," jätkas Poo. "Teine ring oli legendi poole pealt ok, kuid kuna kaotus oli suur ja pigem oli vaja aru saada, kas muudatused toimisid, siis proovisime turvalise hooga edasi sõita ja koguda võimalikult palju infot legendisüsteemi kohta. Usun, et homseks on olukord hoopis parem ja saame sõitu edasi nautida."