Audru ringrajal algas Balti regiooni suurim ringrajavõistlus

Võistluse korraldaja Martin Milbergi sõnul on seda tehtud juba seitse aastat ja jätkatakse samas vaimus. "Meil on kohal üllatavalt palju võidusõitjaid, 150. Nad on tulnud kokku kaheksast riigist. Ma arvan, et tuleb kõva andmine ja lahing," sõnas Milberg.

Tippkonkurentsis sõitis ka 15-aastane Carmen Kraav, kelle juhendajaks on juba teise põlve võidusõitja Mikk Maaten. Juhendaja sõnul on võrreldes kardisõiduga mitu erinevust, millega Kraavil harjuda tuleb. "Üks asi on käiguvahetamine. Teine, mis autoga kaasneb, on hästi suur kaal, millega tuleb hakkama saada ja arvestada," sõnas Maaten.

37 kogenud sõitja konkurentsis sõitis Kraav välja 11. kvalifikatsiooniaja. Rocca Al Mare kooli 9. klassi õpilase sõnul oleks võinud veelgi paremini minna, aga suures plaanis jäi ta stardipositsiooniga rahule. Kraavi lootused lõppesid aga juba esimeses kurvis, kui tagant otsa sõitnud konkurent Carmeni uhiuue auto ära lõhkus ja neiu sõidu rikkus.

Maateni sõnul on Kraav suur tulevikulootus. "Noor neiu õpib väga hästi ja on väga huvitatud ka. Meil on raskusi teda autoroolist välja saada," sõnas 15-aastase rallisõitja juhendaja.