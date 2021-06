Kalev alistas suurelt Flora, Welco ja Tammeka tegid Tartu derbis viigi

Kalev asus Flora duubelmeeskonna vastu juba 6. minutil Reinhard Reimaa tabamusest juhtima ning pooltunnil duubeldas Markus Vaherna eduseisu. Teise poolaja esimesel minutil vähendas Andreas Kiivit küll vahet, kuid Ramol Sillamaa kaks tabamust ja Mark Petrovi värav tõid 5:1 võidu Kalevile. Seejuures jättis Kalevi ründaja Ats Purje realiseerimata ka penalti. 11-meetri karistuslöögi püüdis Ingmar Krister Paplavskis.

Flora U-21 ja Kalevi kohtumine täispikkuses:

Tartu Annelinna kunstmurul viigistasid kaks Tartu meeskonda. Rain Näkk viis Welco 18. minutil juhtima, ent 80. minutil viigistas Tammeka U-21 Martin Jõgi tabamusest.

Welco on kaheksa mänguga kogunud kaks punkti ning on Esiliigas viimasel ehk kümnendal kohal. Tammeka U-21 võistkond on viie punktiga üheksas, kuid mänginud ühe kohtumise vähem. Tallinna kalev on 19 punktiga liider, Flora kaheksa punktiga seitsmes.