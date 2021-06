Belgia sidemängija oleks Kuldliigas eelistanud Eesti vastu mängimist

D'Hulst sõnas Belgia meediale, et Kuldliiga poolfinaal on mõnes mõttes keerulisemgi kui finaal. "Ukrainal on suurepärased mängijad, näiteks Oleg Plotnitski Perugia tiimist. Ja ärge unustage, et just nemad võitsid meid viimase EM-i play-off'is. Ukraina on väga tugev meeskond, mis viimasel ajal hästi mänginud. Selles mõttes oleksin eelistanud kõigepealt Eestiga mängida," sõnas D'Hulst. Samas tunnistas kogenud sidemängija, et kui tahta turniir võita, tuleb kõigist jagu saada.

Alagrupifaasis alistas Eesti võrkpallikoondis Belgia 3:2 ja 3:1, kuid D'Hulst siis vigastuse tõttu kaasa ei teinud. Belgia sidemängija sõnul on seisund iga päevaga paremaks läinud, kuid tippvormis ta veel pole. "Final Four tuli minu jaoks ausalt öeldes nädal aega liiga vara," ütles D'Hulst.

Eesti poolfinaalmäng Türgi vastu algab laupäeval kell 18.00. Ukraina ja Belgia kohtumine toimub sama päeva õhtul algusega kell 21.00. Finaal ja kolmanda koha mäng peetakse pühapäeva õhtul.