Põgenike koondislane: poksin kõikide maailma põgenike eest

Salamana treener Heiko Staacke ütles, et spordis ei mängi rahvuslik taust rolli. "Spordi kaudu on alati võimalus integreeruda - on palju erinevaid inimesi erineva taustaga ja saab luua uusi kontakte. Sport on integreerumisel alati esirinnas," ütles ta.

"2011. aastal oli kodus Süürias ülestõus ja kui alguses oli kõik korras, siis aasta hiljem oli olukord kohutav. Käis sõda ja pidev pommitamine, seal oli võimatu elada. Sellepärast otsustasin, et võtan oma naise ja lapse ning põgeneme Süüriast," kirjeldas Salamana Süüriast lahkumise tagamaid.

Wessam elas Süüria pealinna Damaskuse kandis koos naise ja tütrega. Enne naftafirmas töötamist õppis ta mõnda aega kõrgemas turismiinstituudis. Nüüd elab ta koos naise ja kolme lapsega Saksamaal Saarbrückenis. Ta esindas Süüriat Londoni olümpiamängudel.

Põgenike koondis osaleb olümpiamängudel teist korda. Seal võistlevad sportlased, kes erinevatel põhjustel ei saa oma kodumaad esindada ja on sunnitud mujal elama ning treenima. Rio olümpial kuulus koondisesse 10 sportlast, Tokyosse sõidab juba 29 sportlast.

Tokyo olümpiamängud algavad 23. juulil.