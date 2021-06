Kangur pani oskused proovile kõrgetasemelisel rannavõrkpalliturniiril

38-aastased vanameistrid alustasid turniiri edukalt, alistades avavoorus Martin Amori ja Silver Süldi krobelisest avageimist hoolimata kindlalt 2:1 (6:11, 11:4, 8:2). Teises voorus kohtuti paljukordsete Eesti rannavollemedalistide Urmas Piigi ja Argo Arakuga. Olgugi et Kanguril õnnestus mitmel korral 45-aastane Arak kõrge ja võimsa blokiga kinni püüda ning Esna jooksis kaitses mõned pealtnäha võimatuna tunduvad pallid üles, võtsid kokkuvõttes 2:0 (11:8, 11:3) võidu ikkagi Piik ja Arak, kirjutab Võrkpall24.

Kolmandas ja ühtlasi otsustavas voorus, kus selgus alagrupi teine edasipääseja, asusid Kangur ja Esna avageimi Karl Rinaldo ja Martti Keele vastu küll mitme punktiga juhtima, ent kaotasid lõpuks matši 0:2 (10:12, 7:11).

Kokkuvõttes jäid Kangur ja Esna jagama turniiril 9. kohta.

Võrkpall24 uuris pärast turniiri Kangurilt ja Esnalt, millal mehed üldse viimati koos võistlusolukorras väljakul olid? "Võtab mõtlikuks!" muigas Esna. "See oli kümmekond aastat tagasi Kabli turniiril, kus me teenisime esikoha. Kui see Kabli turniir veel toimub, siis me andsime täna tormihoiatuse!"

"Mina olen tippvormis, aga Sten on roostes," jätkas ka Kangur lõõpimist. "Sten kahjuks vedas alt. Aga ei ole hullu, uus ja huvitav on jälle liiva sees mütata. Järgmine kord läheb natuke paremini."

Meestest võidutsesid taas koondislased Dmitri Korotkov ja Timo Lõhmus, naistest Maret Kuuse ja Merilyn Jõearu.

Loe pikemalt portaalist Võrkpall24.ee.