Uus alaliidu president Asmer: number üks on autospordirajatiste ehitamine

Eesti Autospordi Liidu uus president Toivo Asmer võistles vormelisõitjana 19 aasta jooksul 165 võidusõidul ja võitis neist 46. Ta vahetas välja kaheksa aastat laiast ilmast alaliitu juhtinud endise Soome ralliässa Ari Vataneni, kes valiti Autospordi Liidu auliikmeks.

"Ma olin ise tema valijamees ja mulle Ari Vataneni tegevus väga meeldis. Võib-olla jah oli tema roll rohkem Eestist väljapoole ja FIA-ga väga head suhted loodud," lausus Asmer ERR-ile. "Eks tal on need praegu olemas ja ta lubas mulle abiks olla alati, aga minu roll on teha hästi palju tööd Eestis sees. Katta rohkem kui varem."

Reedel oli Asmer Audru ringrajal, et anda käsi eelseisva Baltimaade suurim rahvusvaheline ringrajavõistluse ettevalmistusele. Alaliidu presidendina soovib ta suurendada toetust noortele ja tõhustada koostööd naabritega.

"Number üks on autospordirajatiste juurde ehitamine. Et see oleks koordineeritav rohkem. Ja et oleks autospordiliidu käsi seal rohkem mängus. See on üsna suur asi," lausus Asmer. "Ja veel kord selle noortespordi populariseerimine. Erinevate võistlusklasside juurdetoomine. Minu kui varasemate suurvõistluste organisaatori jaoks naaberriikidega koostöös ühtsete võistlusklasside loomine - on ta siis ralli, ringrada - ükstaskõik. Et see käivituks."

Toivo Asmer on autospordi juures olnud 48 aastat ja eelneval kaheksa aastal kuulus ka alaliidu juhatusse.