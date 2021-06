Lüütsepp enne mängu türklastega: väga tähtis on meie distsipliin blokis

"Ma arvan, et see saab olema väga tähtis - meie distsipliin blokis ja mängu lugemine vastase poolel, ütles Lüütsepp ERR-ile.

"Ma arvan, et [vastastel] ei ole maailma kõige keerulisem sidemängija. Me ikkagi püüame oma plaanis kinni püsida, just meie blokk-kaitse võiks olla see, mis pärast head servi võiks meile jällegi edu tuua."

Kui esimeses poolfinaalis kohtuvad Eesti ja Türgi, siis teises lähevad vastamisi võõrustaja Belgia ja Ukraina.