Micelli: peame koos töötama, et treeningute taset kõrget hoida

Micelli vaatab koondise esitlusele tagasi nördimusega. EM-finaalturniirile naiskond ei pääsenud ja Euroopa Hõbeliigas jäädi oma alagrupis kolmandaks.

"Ma ei saa öelda, et ma olen rõõmus selle üle, mida me tegime, sest me oleme kindlasti võimelised paremaks," lausus ta ERR-ile.

"Ma saan öelda, et kui meil oleks aega tööd teha, mis sel hooajal oli täiesti null, ja võimalus koos töötada, siis peaks mängijate tase tõusma. Juba Hõbeliigas mängisime palju paremini, kui Euroopa meistrivõistluste valikturniiril."

Selles valiktsüklis tuli naistele appi uus tiim, nende seas ka itaallasest peatreener. Seni vaid meestega tegelenud Rainer Vassiljev nendib, et üleminek meeste võrkpallist naiste omale nõudis harjumist.

"Ka mina tema kõrval olles näen, kui teistmoodi on ikkagi naiste võrkpall meeste võrkpallist ja kõik need tehnilised peensused, mis ongi just eelkõige naiste võrkpalli jaoks loodud," lausus Vassiljev. "Seal need nüansid - vot see ongi see koht, millega peab nüüd minu arvates väga palju nokitsema."

Mida peaksid mängijad teistmoodi tegema, et kõrgetasemelistel turniiridel õnnestuda? "Mängijad peavad treenima. Me teame, et Eestis ei ole tase nii kõrge ja see ongi esimene probleem," ütles Micelli. "Selleks peamegi koos töötama, et treeningute taset kõrgel hoida ning veel pidama paljusid sõpruskohtumisi, kus oma väärtust ja taset testida."

Peatreeneri sõnul tahab umbes 70% naistest välismaale mängima minna. Seal saavad nad vajaliku professionaalse mängimiskogemuse, mis on koondise jaoks oluliseks väärtuseks.

"Me peame olema uhked nende mängijate üle, sest need naised tõesti annavad endast parima, aga et üleüldiselt taset parandada, siis peavad nad võistlema ja treenima teiste mängijatega ja ka teisel tasemel. See oli minu arvates see, millest eelmisel kahel hooajal puudu jäi," lisas itaallane.

Hõbeliiga järel oli selge, et mingeid vigu tehti. Peatreener sõnab, et ilma professionaalse kogemuseta pole võimalik teiste Euroopa naiskondade tasemel mängida. Siiski on Micellil pikemas perspektiivis suund selge - teadmised ja oskused tuleb noortele edasi anda, kuid mõttes on ka pääs Kuldliigasse. 2+2 lepingut omanud Micelli kinnitas, et soovib naiskonnaga jätkata ka järgmised kaks aastat.

"Ilma meistrivõistluste või esikuuiku mängimise kogemuseta ei saa me Euroopa tasemel võistelda," lausus ta. "Pärast seda peame mängima ainult selleks, et püsida Hõbeliigas, aga minu eesmärk tulevikus on see praegune töö edastada noortele ja ühtlasi jõuda mingi eesmärgini, mis oleks kvalifikatsioon või liikuda Hõbeliigast Kuldliigasse, mis meie jaoks oleks imeline."

Naised kogunevad uuesti 14.juulil Paides, et alustada treeninglaagriga.