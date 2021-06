Naiste meistriliigas peetakse enne suvepausi üheksanda vooru kohtumisi

Mänguvooru avavad täna Põlva FC Lootose ja Tallinna JK Kalevi naiskonnad. Lootosel on kaheksa vooru järel tabelisse kogunenud seitse punkti, mis paigutab naiskonna kuuendale kohale. Kalevi arvel on 18 punkti, mis hoiab naiskonda liigatabeli esikolmikus. Meistriliigas kohtuti sel aastal ka aprillikuus ning toona teenis Kalev teise poolaja väravatest 3:1 võidu. Põlva Lootospargis algab kohtumine kell 19.00.

Põlva peatreener Kaido Kukli: "Kalev tuleb Põlvasse kolme punkti järele. Meile piisab punktist. Peaasi, et hästi mängime."

Põlva poolkaitsja Hanna Parv: "Mäng Kaleviga ei tule kerge, kuid oleme proovinud oma vigadest õppida. Anname endast maksimumi."

Kalevi abitreener Mattias Traublum: "Viimane mäng enne väikest puhkust on ees ootamas. Põlva on näidanud enda kodus, et kellelegi midagi niisama nad ei anna. Oodata on huvitavat mängu, kuid vähema kui kolme punktiga me Tallinna tagasi sõita ei taha."

Kalevi poolkaitsja Evelyn Šilina: "Lõuna-Eesti võõrsilmängud on üldiselt rasked, pikad sõidud muudavad letargiliseks. Vastast me samuti ei alahinda, aga meie eesmärgiks on kindlasti minna puhkusele rumalusi tegemata ja kolme punktiga."

Laupäeval, 19. juunil näeb Pärnu JK Vapruse ja Tallinna FC Flora vastasseisu. Neljandal kohal asuva Vapruse arvel on seitsmest voorust 10 punkti, Flora on 22 punktiga tabeliliider. Sel hooajal on naiskonnad kohtunud kahel korral: liigas teenis Flora maikuus 4:1 võidu ning karikavõistluste finaalis alistati homne võõrustajanaiskond seisuga 3:0. Pärnu Rannastaadionil kõlab avavile kell 14.00.

Vapruse poolkaitsja Kristel Lepik: "Järjekordne raske mäng Flora vastu. Mängupäevaks lubatakse ka suurepärast rannailma, kuid loodame, et fännid jõuavad sellest hoolimata meid staadionile toetama tulla!"

Samal ajal algab kohtumine ka Saku staadionil, kus Saku Sportingu naiskond võõrustab Tartu JK Tammekat. Kohtumise eel hoiab Sporting liigatabelis 21 punktiga teist kohta, Tammeka arvel on neli punkti, mis paigutab nad seitsmendale tabelireale. Sel hooajal on Meistriliigas korra ka kohtutud ning toona teenis 2:0 seisuga võidu Sporting.

Tammeka peatreener Sirje Roops: "Oleme eelmisest kohtumisest Sakuga oma parandused teinud ning oleme valmis andma veel kõvemat lahingut kui eelmisel korral."

Tammeka ründaja Marie Kiivit: "Oleme enda eelmiste mängude vigadest õppinud ning läheme Sakusse tahtmisega ennast kehtestada ja näidata, millest me tehtud oleme!"

Sportingu kaitsja Heleri Saar: "Enne väikest puhkust tuleb meil vastu võtta Tammeka naiskond. Tahame näidata head mängu ja punktid koju jätta. Ilm on ilus – tulge vaatama!"

9. voorus lähevad vastamisi ka JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskond ning Lasnamäe FC Ajax. Ühendnaiskonna arvel on hetkel üheksa punkti, mis paigutab nad liigatabelis viiendale kohale. Ajaxi punktiarve on veel avamata. Naiskonnad kohtusid omavahel ka maikuu alguses ning toona teenis ühendnaiskond 2:1 võidu. Viljandi linnastaadionil kõlab avavile kell 14.00. Homsest kohtumisest jääb Ajaxi poolelt mängukeelu tõttu eemale Darja Potapova.

Ühendnaiskonna peatreener Sergei Vassiljev: "Kauaoodatud publikuga mäng linnastaadionil ootab ees. Kindlasti tuleb sellest põnev lahing. Pinge on suur, kuid naiskond on võitluseks valmis."

Ühendnaiskonna kaitsja Gabriela Busch: "Koondisepaus on lõppenud ja publik on taas oodatud. Lähme mängule vastu positiivse emotsiooniga ja tahame kindlasti kolm punkti koju jätta!"

Ajaxi peatreener Oleg Timofejev: "Esimeses omavahelises mängus jäi puudu natukene, oli võimalus vähemalt punkt saada. Üldine olukord on väga raske, aga mängime ja üritame näidata iseloomu."