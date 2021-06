Võidupüha maratonil ja Pärnu suvejooksul startijaid jahutavad lumekahurid

Jaaniaja eel, 22. juunil stardivad jooksusõbrad Torist Pärnu suunas, et viia Pärnu kesklinna kangelaste auks süüdatud mälestustuli. Sama päeva õhtuks jõuab tõrvik kaitseväe soomukil Paide, kus järgmisel päeval toimuval võidupüha paraadil süütab president sellest võidutule.

Kell 15 kõlab Püha Jüri ratsamonumendi kõrval kahuripauk, mis lähetab enam kui sadakond pikamaajooksjat rahvuslippude spaleeri vahelt Eesti ühe omanäolisema maratoni rajale. Teiste seas asuvad üheksas vahetuses teele tõrvikutega varustatud teatejooksjad, kellest nimekaim on Rio olümpiapronks Andrei Jämsä. Paikuse Vabaõhulava juures kell 16.45 liituvad nendega paarsada poolmaratoonarit, tund varem lähetatakse sealtsamast rajale esimesel Pärnu suvejooksul lippajad. Ühes maratoni võitjatega selguvad Pärnumaa meistrid 21 ja 42 kilomeetri distantsil.

Sinimustvalge maratonina tuntud jooksupidu pole kergete killast, sest rada keerutab pikalt Reiu-Raeküla metsamaastikul ja suvemelus linnatänavail: ehkki profiililt lauge, on see väga tehniline. Teele jäävad looduskaunid paigad, ajaloo- ja arhitektuurimälestised: näiteks eelajaloolise asulakohana tuntud Pulli küla, Raeküla luitemännik, Jaansoni rada, Tallinna Väravad, rannapark ja rannahotell.

Mõne päeva pärast ennustatakse troopilist kuumalainet, mistõttu rajal avatakse dušipunktid, kus soovijad end jahutada saavad. Elamusi loob Pärnu spordikeskus, kes paneb kahes kohas huugama lumekahurid. Maratoonareid teenindab 12 ja poolmaratonil osalejad kuus teeninduspunkti, kus pakutakse joogi- ja söögipoolist. Soovijad saavad enda jahutamiseks kaasa haarata svammigi.

Finišikoht Iseseisvuse väljakul on linnaruumi mõistes keskne ja sümboolne: toonase Endla teatri rõdul luges Hugo Kuusner 1918. aasta 23. veebruaril esimest korda ette iseseisvusmanifesti. Kõiki lõpetajaid ootab finišis unikaalne medal: maratoonarid ja poolmaratonil osalejad pälvivad miniatuurse ratsamonumendi, suvejooksu läbijatele riputatakse kaela suvepealinna sümboliseeriv päikeseketas. Maratoni kümne aasta juubeli tähistamiseks kingitakse mõlema pika distantsi jooksjatele eridisainiga Crafti spordisärk.

Üritust koos Pärnumaa spordiliiduga korraldav Pärnu Kahe Silla klubi on selleks kaasanud enam kui 200 vabatahtlikku paljudest kodanikeühendustest, panustavad ettevõtjad ja avalik sektorgi.

Ligemale kaks aastat kestnud korralduspausilt naasval tiimil on üksjagu tegemist, et sedavõrd mastaapne korraldamine sujuks. "Vabatahtlikud on üks suuremaid kogukondi, tänu kellele liikumisüritused teoks saavad. Meil on vedanud, sest kohalikud panevad kodukohas toimuva ürituse juures käed külge," rääkis vastutav korraldaja Vahur Mäe, kelle sõnutsi paneb täiendava vastutuse koroonaviirusega seonduv. "Selleks, et üritusel tunneksid kõik end turvaliselt, oleme ennetustegevused läbi mõelnud. Saime Visit Pärnult ja EASilt esimese Eesti spordiklubina "Siin on turvaline" märgise, mis peaks andma osalejatele kindlust rajale naasta," lisas korraldustiimi juht.

Kontaktsele jooksule lisaks on kavas virtuaalsedki, mis annavad võimaluse 28. juunini liikuda seal, kus hing ihkab. Kavas on suvejooksu kümme kilomeetrit, Võidupüha maratoni 21 ja 42 kilomeetrit ja 200 meetri distantsiga lastejooksud. Kõikidele tasuliste distantside läbijatele saadetakse postkasti medal.

AJAKAVA

15.00 Maratoni start ja mälestustule teele saatmine Torist

15.45 Suvejooksu start Paikuselt

16.45 Poolmaratoni start Paikuselt

17.30 Esimese maratoonari saabumine (Iseseisvuse väljak)

19.00 Mälestustule saabumine (Iseseisvuse väljak)

19.15 Soomuki lähetamine mälestustulega Võidupüha paraadile