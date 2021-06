VAATA OTSE | Vastamisi lähevad avavoorus võidukad olnud Holland ja Austria

Enne mängu:

Holland alistas avamängus 3:2 Ukraina. Kuigi 2:0 eduseisust lasti ukrainlastel viigistada, suudeti kolm punkti võtta tänu Denzel Dumfriesi hilisele väravale. Kohtumine Ukrainaga näitas ilmekalt Hollandi tugevusi ja nõrkusi, sest rünnakul oldi väga head ja täpsed, kuid kaitses tuli sisse eksimusi. Mänguks Austriaga on tagasi keskkaitsja Matthijs de Ligt, kes on vigastusest piisavalt hästi taastunud, et austerlaste vastu väljakule joosta.

Austria alistas oma finaalturniiri esimeses kohtumises Põhja-Makedoonia skooriga 3:1, mis oli ühtlasi austerlaste esimene võit EM-finaalturniiride ajaloos. Austria poolelt jääb mängust eemale avamängus värava löönud ründaja Marko Arnautovic, kes sai ühemängulise võistluskeelu vastasmängija solvamise eest.

Läbi ajaloo on kohtutud omavahel 18 korda, millest kaheksa on võitnud Holland, neli on lõppenud viigiliselt ja kuues on parem olnud Austria. Tuleb ära märkida, et Austria viimane võit pärineb aastast 1990, kui sõprusmängus suudeti hollandlasi 3:2 võita. Viimased kuus kohtumist on lõppenud kõik Hollandi võiduga.