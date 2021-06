TÄNA OTSE | Belgia läheb Taani vastu edasipääsu kindlustama

Belgia koondis oli avavoorus kindlalt parem Venemaast, lüües neile kolm vastuseta jäänud väravat. Belgia ründeäss Romelu Lukaku oli täpne kahel korral ja näitas, et sel turniiril tuleb Belgia rünnakut karta kõigil meeskondadel. Taani vastu saab mängida ka belglaste keskväljamootor Kevin De Bruyne, kes on vigastusest piisavalt hästi paranenud. Kui Belgial õnnestuks Taanit võita, oleks neil edasipääs tagatud.

Taani kaotas avavoorus Soomele 0:1. Dramaatilises mängus, kus taanlaste staarmängija Christian Eriksen platsil kokku kukkus ja eluohtlikus seisundis haiglasse viidi, ei suutnud Taani realiseerida penaltit ja pidi leppima 0:1 kaotusega. Oli selge, et Erikseni õnnetus mõjutas kohtumises Soomega taanlaste mängu, aga Belgia vastu tuleb meeskonnal ennast kokku võtta, et oma punktiarve avada.

Belgia ja Taani on läbi ajaloo kohtunud 15 korral, millest mõlemal on ette näidata kuus võitu. Kolm mängu on lõppenud viigiliselt. Viimati kohtuti omavahel kahel korral möödunud sügisel Rahvuste liiga raames, kus Belgia mõlemad mängud võitis.