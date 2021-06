Pärnu rannas toimub taas üle 100 hobusega Classic Pärnu ratsaspordisündmus

Classic Pärnu korraldajate Siim Nõmmoja ja Agris Juhkovi sõnul korraldatakse eksklusiivse asukohaga võistlust eelkõige ratsaspordi laiemaks tutvustamiseks ja arendamiseks. "Ratsutamist peetakse pigem elitaarseks spordialaks ning inimesed, kes muidu hobustega seotud ei ole, leiavad harva tee ratsaspordivõistlustele. Loodame, et tuues võistlushobused ja tippratsanikud Pärnu linnaelanikele ja -külalistele nii lähedale, toome ka sellele spordialale juurde noori huvilisi ja toetajaid," rääkisid korraldajad.

Classic Pärnu programm algab juba reedel soojendussõitudega. "Põhilised võistluspäevad on aga laupäev ja pühapäev, mil võistlevad kõik Eesti tipptegijad - noorte ja seeniorite koondiste liikmed, Eestis aretatud parimad noored sporthobused ja lähiriikide tippratsanikud. Kõrgeim takistus, mida sel aastal rannaliival saab ületada, on 140 cm," selgitasid Nõmmoja ja Juhkov. Igale laupäeval või pühapäeval toimuvale sõidule on võimalik osta kohapeal eraldi pilet või soetada päevapilet ning nautida kõiki sellel päeval toimuvaid võistlusi.

2019. aastal võitis esimese Classic Pärnu takistussõiduvõistluse Grand Prix' üks Eesti parimaid ratsasportlasi Kullo Kender hobusega Artas. "Lisaks põhivõistlustele jagatakse autasusid ka parimatele noorteklassi sõitjatele ja juunioritele. Pettuma ei pea ka koolisõidu huvilised, sest taas tuleb esinema eelmisel korral väga suure publikumenu osaliseks saanud Eesti parim koolisõitja Dina Ellermann ning parim amatöörklassi koolisõitja Riin Ingre Saare," lisasid korraldajad.

Classic Pärnu raames toimub kuursaali ees ka minimess, kus tutvustatakse võistluse partnerite tooteid ja teenuseid, pakutakse müügiks hobuvarustust ning lastele ponijalutust ja vankrisõitu.