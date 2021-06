VAATA OTSE | Ukraina ja Põhja-Makedoonia tahavad mõlemad punktiarve avada

Enne mängu:

Ukraina ja Põhja-Makedoonia alustasid mõlemad oma turniiri kaotusega. Ukraina jäi 2:3 alla Hollandile ja Põhja-Makedoonia pidi tunnistama Austria 1:3 paremust.

Meeskonnad on kohtunud oma ajaloo jooksul varem neljal korral, millest kaks on võitnud Ukraina, üks on lõppenud viigiliselt ja korra on võidurõõmu saanud maitsta ka Põhja-Makedoonia koondis.

Viimased kaks mängu on lõppenud Ukraina võiduga, kui 2014. aastal ja 2015. aastal võeti vastavalt 1:0 ja 2:0 võidud. Põhja-Makedoonia võit pärineb aastast 2004, kui Ukraina koondises tegi veel tegusid nende praegune peatreener Andri Ševtšenko.

Mõlemal meeskonnal on edasipääsulootuste säilitamiseks mängust kindlasti punkte vaja, aga kohtumisele läheb favoriidina vastu Ukraina, kes oli lähedal ka viigipunktile oma avamängus Hollandi vastu.