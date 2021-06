EOK suvekoolis jagati uusi ideid liikumisharrastuse edendamiseks

Lääne-Virumaal Vinni Spordikeskuses kogunes enam kui 70 kehalise kasvatuse ja liikumisõpetajat Eesti erinevatest paikadest, et võtta osa Ühendus Sport Kõigile ja Eesti Olümpiakomitee korraldatavast suvekoolist LIISU 2021.

Eesti Olümpiakomitee koolitus- ja arendusjuht Piret Lauk ütles, et pärast pandeemiast tingitud vaheaastat täitusid osalejatele mõeldud kohad väga kiiresti ning õpetajad jäävad juba sügiskooli ootama.

"Osalejate tagasiside näitab, et koolitusel saadud ideid rakendatakse aktiivselt. LIISU suvekooli eripära ongi see, et siin saavad õpetajad uusi ideid teistelt oma valdkonna spetsialistidelt, kes räägivad nendega sama keelt, ning teoreetiliste loengute asemel saab kohapeal kõike praktiliselt katsetada. Pärast mitut distantsõppel veedetud kuud oli suureks väärtuseks võimalus jagada koroonapandeemia aegset kogemust teiste liikumisõpetajatega," rääkis Lauk.

Teisipäeval ja kolmapäeval toimunud koolitusel said õpetajad praktilise kogemuse, kuidas õpetada ujumisoskust läbi mänguliste tegevuste. Loodi liikumismänge papptaldrikute ja siidirättide abil, koostati rõõmsaid võimlemiskavasid ning toimusid kiirjooksu ja orienteeriumise töötoad. Muu hulgas räägiti vananemisest ning sellest, kuidas liikumisõpetaja saab end elukestvalt heas kehalises vormis hoida. LIISU lektoriteks on tunnustatud liikumisõpetajad ning koolitajad, kes jagavad kursuslastega oma parimaid praktikaid.

Suvekooli mõttetalgute ja ideevahetuse tulemusel pannakse korraldajate kokku poolt õppematerjal - LIISU kogumik, mida saavad kasutada kõik Eesti koolid.

LIISU koolitussarja korraldavad alates 2016. aastast Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile koostöös õpetajatega. Suvekooli aitavad korraldada õpetajatest vabatahtlikud. Koolituse korraldustoimkonda kuuluvad õpetajad Anna Sõõrd, Kai Randrüüt ja Pille Juus ning EOK koolitus- ja arendusjuht Piret Lauk.

