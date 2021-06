Valgete teede rattarallile lisati lõpuring ümber Sangaste lossipargi

See on omanäoline ja Eestis ainulaadne võistlus, mis liigitub küll maanteerattasõidu alla, aga rada vürtsitavad asfaldilõikude vahele pikitud kruusateede lõigud.

Võistluse distantsid on sellel aastal 95,4 km, 66,5 km ja 25,8 km.

Selleks, et rada oleks huvitavam ja võimaldaks rohkem atraktiivseid lõpulahendusi, on sellel aastal lisatud kõikidele distantsidele 3,3 km pikkuse kruusalõiguga lõpuring ümber Sangaste lossipargi, mis sisaldab endas ka 12-protsendilise lõpuosaga tõusupõntsu.

95 km distants on seitsme kruusalõiguga ja antud distantsil võtavad mõõtu eliitratturid, soovi korral ka tugevamad harrastajad.

Eelmisel aastal esmakordselt kavas olnud harrastajate distants osutus ootamatult populaarseks ja sellest tulenevalt on keskmine distants kavas ka sel aastal. Keskmise distantsi pikkuseks on 66,5 km ja sellel rajal tuleb läbida kuus kruusalõiku. Keskmine distants on mõeldud jõukatsumiseks naistele ja kõikidele seenior- ning sportklassi harrastajatele.

Nii 95 km kui 67 km distantsil on lubatud kasutada vaid maantee- või tsüklokrossirattaid.

26 km pikkune matkadistants on mõeldud eelkõige noorsportlastele, aga on sobilik ning jõukohane ka igale tavalisele rattasõbrale. 26 km rajal on ka kaks kruusalõiku kogupikkusega 9,2 km.