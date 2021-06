VAATA OTSE | Venemaa asus avapoolaja lõpus Soome vastu juhtima

Enne mängu:

Soome alustas finaalturniiri Taani vastu, kohtumine peatati esimese poolaja lõpus, kuna taanlane Christian Eriksen kukkus südameseiskumise tõttu platsil kokku. Pärast pooleteisetunnist pausi mäng jätkus ja Joel Pohjanpalo värav tõi Soomele aegade esimese finaalturniiri võidu.

Venemaa võõrustas enda avamängus Peterburis FIFA edetabelis esikohal olevat Belgiat ja pidi vastu võtma 0:3 kaotuse.

Soome on Venemaale kaotanud neli mängu järjest, nende nelja mänguga on lastud endale lüüa 15 väravat. Viimati olid nad vastamisi 2009. aastal MM-valikmängus ning siis jäi Soome kodus alla 0:3. Toona oli aga Soome FIFA edetabelis 86. ja Venemaa 12., nüüd on kahe riigi vahe oluliselt väiksem – Soome paikneb 54. ja Venemaa 38. real.

Soome ainus võit Venemaa üle pärineb 1912. aasta olümpiamängudelt, kui veerandfinaalis jäädi peale 2:1. Vahemikus 1957-1988 alistas Nõukogude Liit Soome kaheksal korral, viies mängus lepiti viiki. Nendes 13 mängus said venelased kirja 39 tabamust ja endale lasti lüüa vaid kümme väravat.