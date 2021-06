18-aastane Legioni jalgpallur sõitis Itaaliasse testimisele

"Šapovalovil tekkis võimalus end SPAL-is näidata ja ta sõitis Itaaliasse. Alanud nädala viibib ta seal, laupäeval on meie juures tagasi," kinnitas Tallinna JK Legioni peatreener Denis Belov Soccernet.ee-le. "Meil oli temaga algusest peale kokkulepe, et võimalusel anname talle aega end välisklubidele näidata."

Eesti U-19 koondise ründaja Šapovalov on 13 mängus löödud viie väravaga kuus korda sihile jõudnud kogenud Nikita Andrejevi järel Legioni paremuselt teine väravakütt. Šapovalov avas oma väravaarve tiitlikaitsja FC Flora vastu, lõi võiduvärava FC Kuressaarele ja kübaratriki Pärnu Vaprusele. "Ta näitas Premium liigas löödud väravatega, et tal on perspektiiv olemas," märkis Belov.

