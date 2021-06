TÄNA OTSE | Põnevusmängus kohtuvad Prantsusmaa ja Saksamaa

Alagrupiturniiri esimese vooru lõpetavad Münchenis toimuvas kohtumises valitsev maailmameister Prantsusmaa ja noorenduskuuri läbinud Saksamaa.

2018. aasta maailmameister pääses EM-finaalturniirile ilma suuremate raskusteta, võites oma valikgrupi 25 punktiga. Prantsusmaa võitis valiksarjas kümnest mängust kaheksa, viigistas ühe ja korra tunnistas ka vastaste paremust, kui üllatuslikult jäädi alla türklastele.

Didier Deschampsi juhendatav Prantsusmaa on paljude arvates EM-i suurim soosik, aga loosiõnn neile ei naeratanud, sest nad loositi ühte alagruppi nii tiitlikaitsja Portugali, kui ka alati tugeva Saksamaaga. Turniirieelsed kontrollkohtumised võitis Prantsusmaa kindlalt, alistades Bulgaaria ja Walesi skooriga 3:0.

Prantslaste head vormi kinnitab ka fakt, et peale 2018. aasta MM-i, kus nad võitjateks krooniti, on nad kaotanud ainult kolm mängu. Lisaks on koondisega liitunud taas Karim Benzema, kes vahepeal ligi kuus aastat Prantsusmaad ei esindanud.

Saksamaa peatreener Joachim Löw tõi sakslased valikturniirilt läbi veel paremini, kui seda suutis Prantsusmaa. Valiksarja kümnest mängust lepiti kaotusega vaid korra, kui tunnistati Hollandi paremust. Muuhulgas alistati valikturniiril kahel korral ka Eesti koondis.

Pärast ebaõnnestunud 2018. aasta MM-i viis Löw läbi koondises noorenduskuuri, mille esimesi tulemusi loodavad sakslased näha juba sellel turniiril. Finaalturniiri eel näidati võimu Läti vastu, lüües neile seitse väravat. Samas lepiti Taaniga viiki ja märtsis kaotati ka Põhja-Makedooniale, mis näitab, et Saksamaal võib puudust olla stabiilsusest. Joachim Löwi jaoks on tegu viimase suurturniiriga Saksamaa koondise eesotsas, aga ta tahab selle kindlasti hea tulemusega lõpetada.

F-alagruppi kuuluvad veel lisaks Prantsusmaale ja Saksamaale ka Ungari ja Portugal.