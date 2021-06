Mari Linnus võitis rattaorienteerumise juunioride MM-il hõbemedali

Soomlannast võitjast Kaarina Nurmisest jäi lahutama 1,51 ning edu kolmanda koha, Aljona Aksjonova (Venemaa) ees oli 28 sekundit.

Mari Linnus lausus finišis, et oli oma tänase sõiduga väga rahul. "Tundsin juba kaks päeva tagasi avadistantsil, et vorm on hea, jalga on. Täna tegin kindla peale sõidu, võtsin iga uut etappi uue eesmärgiga, tehniliselt kergematel osadel lugesin kaarti ette, keerulisemates kohtades vähendasin tempot ja läksin kindla peale. Nagu täna, startisin ka viimasel toimunud rattaorienteerumise juunioride MM-il 2019. aastal lühirajale viimasena, kuid siis sai pinge minust võitu. Täna õnnestus kõik, kuid arenguruumi on kindlasti veel!"

Eesti koondise peatreener Margus Hallik kiitis Mari Linnuse head vormi ning head närvi teha tipptulemus tippkonkurentsis. "MM-il on kohal kõik tippriigid täiskoondistega. On suur rõõm näha, et Mari Linnuse neli aastat treeninguid Audentese spordigümnaasiumis hakkavad vilja kandma.

Mari Linnuse hõbemedali näol on tegemist Eesti rattaorienteerumise juunioride võidetud neljanda MM-medaliga, eelmised kolm pärinevad 2012. aastast Ungarist (Taaniel Toomingu hõbe lühirajalt), 2013. aastast Eestist (hõbe teatesõidust, sõitsid (Kristjan Linnus, Tõnis Laugesaar, Paul Nestor), 2016. aastast Portugalist (Doris Kudre pronks lühirajalt). Seega Linnuste perre (Mari ja Kristjan on õde ja vend) teine rattaorienteerumise juunioride MM-i medal!" ütles Hallik.

"Tänane lühiraja maastik sobis eestlastele paremini, kuna võrreldes eilse ülitehnilise kivise sprindimaastikuga oli kasutusel moreenipõhjaga männimets, kus ka tõusude summa rajal jäi 200m juurde", kirjeldas koondise peatreener võistlusmaastikku.

Naisjuunioride võitja, 19-aastane Kaarina Nurminen tegeleb ka trekisõiduga ning on rattaorienteerumise rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalenud juba viis aastat. Käesoleval, oma esimesel juunioride MM-il on ta kindlalt võitnud kõik kolm toimunud distantsi.