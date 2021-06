Eestlanna võitis rattaorienteeriumise juunioride MM-il hõbeda

Võitjast Kaarina Nurmisest (Soome) jäi eestlannat lahutama minut ja 51 sekundit, edu kolmandaks tulnud Aljona Aksjonova (Venemaa) ees oli 28 sekundit.

"Olen oma sõiduga väga rahul! Tundsin juba kaks päeva tagasi avadistantsil, et vorm on hea, jalga on. Tegin kindla peale sõidu, võtsin iga uut etappi uue eesmärgiga, tehniliselt kergematel osadel lugesin kaarti ette, keerulisemates kohtades vähendasin tempot ja läksin kindla peale. Nagu täna, startisin ka viimasel toimunud rattaorienteerumise juunioride MM-il 2019. aastal lühirajale viimasena, kuid siis sai pinge minust võitu. Nüüd õnnestus kõik, kuid arenguruumi on kindlasti veel," kommenteeris Linnus.

Mari Linnuse hõbemedali näol on tegemist Eesti rattaorienteerumise juunioride võidetud neljanda MM-medaliga, eelmised kolm olid: 2012 Ungari: Taaniel Tooming hõbe lühirajalt; 2013 Eesti: hõbe teatesõidust (Kristjan Linnus, Tõnis Laugesaar, Paul Nestor); 2016 Portugal: Doris Kudre pronks lühirajalt.

Meesjuunioride kaks lühiraja kiiremat olid Taanist, võitis Morten Jorgensen ajaga 43.01, teine oli Mikkel Brunstedt Nörgaard (+0.30). Pronksile tuli Bartosz Niebielski Poolast (+0.54). Sander Pritsik sai 27. koha (+8:52).

Täiskasvanute rattaorienteerumise MM-il läksid võidud vastavalt venelanna Svetlana Foliforovale (52.32) ning soomlasele Samuel Pokalale (48.22). Eestlannadest sai tõusvalt sõitnud Eleri Hirv 27. koha (+7.57) ning Piibe Tammemäe 34. koha (+12.21). Marek Karm sai 58 rajale läinud mehe seas 42. koha (+9.57).