TÄNA OTSE | Kolmekordne Euroopa meister Hispaania mängib Rootsiga

Maailma edetabelis kuuendal kohal paiknevat Hispaaniat räsis möödunud nädalal koroonaviirus, kui positiivse proovi andsid Sergio Busquets, Diego Llorente ja üks delegatsiooniliige. Nädala lõpus otsustasid hispaanlased aga kogu koondise vaktsineerida, lootuses täiendavaid nakatumisi vältida.

Kolmekordsed Euroopa meistrid pidasid viimase kontrollkohtumise eelmisel teisipäeval, kui alistati Leedu 4:0. Enne seda mängiti Portugaliga väravateta viiki. Tänavu on peetud ka kolm MM-valikmängu, kui jagu saadi Gruusiast ja Kosovost ning viigistati Kreekaga.

Koroonapositiivsed tuvastati ka Rootsi meeskonnas, kus viirusega nakatusid Dejan Kulusevski ja Mattias Svanberg, kes on suunatud isolatsiooni. Maailma edetabeli 18. meeskond Rootsi on võitnud enda viimased viis mängu: tänavu on alistatud Gruusia, Kosovo, Eesti, Soome ja Armeenia.

Hispaania ja Rootsi on varasemalt vastamisi läinud 14 korral. Hispaanlased on võitnud kuus ja rootslased kolm kohtumist. Viis mängu on lõppenud viigiliselt. Kaks meeskonda kuulusid EM-i valiktsüklis ühte gruppi - Hispaanias võitsid 3:0 võõrustajad, Rootsis mängiti 1:1 viiki.