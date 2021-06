TÄNA OTSE | E-grupi avamängus lähevad vastamisi Poola ja Slovakkia

Poola koondis läbis EM-valiktsükli kaheksa võidu, ühe viigi ja ühe kaotusega. Oma alagrupp võideti veenvalt, teiseks tulnud Austriat edestati kuue punktiga. Aasta alguses vahetas Poola peatreenerit, tuues meeskonda juhendama portugallase Paulo Sousa. Viiest tänavu peetud mängust on poolakad võitnud vaid ühe, alistades Andorra. Viigistatud on Ungari, Venemaa ja Islandiga, kaotatud on Inglismaale.

Slovakkia koondis pääses EM-il läbi play-off'ide. Penaltiseerias saadi esmalt jagu Iirimaast, seejärel oldi 2:1 paremad Põhja-Iirimaast. Maailma edetabelis 36. kohal paiknev Slovakkia on tänavu samuti võitnud vaid ühe kohtumise, alistades märtsis 2:1 Venemaa. Viiki on mängitud Küprose, Malta, Bulgaaria ja Austriaga.

Poola ja Slovakkia on varasemalt kohtunud kokku kaheksal korral. Poola on võitnud kolm ja Slovakkia neli kohtumist. Viiki on mängitud ühel korral. Viimati mindi vastamisi 2013. aastal, kui maavõistlusmängus saatis edu 2:0 võitnud Slovakkiat.