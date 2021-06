Karl Roosna tõus Saksamaa esiliigasse jäi mõne värava kaugusele

Kolmanda liiga finaalide avamängus jäi 1. VfL Potsdam võõrsil Rostocki HC Emporile alla 27:28, aga haaras kordusmängus kohe ohjad ning juhtis Roosna värava järel 5:1. Seejärel mäng võrdsustus ning vaheajapausile mindi juba külaliste 14:13 eduseisus. Empor alustas teist pooltundigi hästi ja juhtis 43. minutil 20:17.

Potsdamlased tegid neljaväravalise spurdi ja said uuesti ette, et siis jälle kahe väravaga taha jääda. Kolm minutit enne lõppu vähendas Roosna täpse karistusviskega veel vahe minimaalseks, 24:25, kuid see jäi kodumeeskonna viimaseks tabamuseks ning Empor sai 27:24 võiduga pääsme 2. Bundesligasse.

"Väga valus, aga peame peeglisse vaatama – ise andsime ära, nii esimeses kui ka teises mängus. Laupäeval saime hästi minema ja võinuks kuue-seitsmega peal olla, aga hakkasime lihtsates olukordades väravavahile pihta viskama," kirjeldas Roosna liigatõusu käestlibisemist.

"Müts maha muidugi ka vastase ees, Empor jäi 120 minutiks kindlaks oma mänguplaanile. Kui kiirrünnakut ei tulnud, tegutseti väga aeglaselt ja tavaliselt seitsmekesi kuue vastu. Nad mängisid kannatlikult ja stabiilselt," tunnustas lõppenud katkendlikul hooajal 15 mänguga 61 väravat visanud Eesti koondislane.

"Mängisin ainult paremsisemisena, äärel pole ikka minu koht. Kapteni vigastuse järel sai minust peamine karistusvisete sooritaja ja õnnestusin ses vallas hästi. Kuna Potsdam on tippklubi Berlini Füchsega partnerluses, siis sealt toodi mitu vasakukäelist ja minu mänguaeg kannatas selle all," sõnas Roosna, kes jätkab Potsdami ridades ka uuel hooajal.

Saksamaa Bundesligas lõpetasid viiemängulise võiduta seeria Mait Patrail ja Rhein-Neckar Löwen, alistades esinelikumõtteid heietanud MT Melsungeni kindlalt 31:22 (15:10). Patrail saatis koduklubi võidu suunas, visates kohtumise esimese värava ning lisades hiljem hea kaitsetöö tulemusena ka vaheltlõike.

Et SC Magdeburg üllatas vahelejäänud mängus minimaalse võiduga liidrikoha minetanud THW Kieli üle, libises kolmas koht "lõvide" käpaulatusest veidi kaugemale. Neli vooru enne lõppu on liider SG Flensburg-Handewittil 62, Kielil 61, Magdeburgil 48, Löwenil 45 ja Berlini Füchsel 44 punkti.