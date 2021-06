TÄNA OTSE | 25-aastase vaheaja järel EM-il mängiv Šotimaa kohtub Tšehhiga

Šotimaa jalgpallikoondis osales EM-finaalturniiril viimati 1996. aastal, mil piirduti alagrupiturniiriga. Šotlaste viimaseks tiitlivõistluseks on 1998. aasta MM Prantsusmaal, kus samuti alagrupist edasi ei jõutud. Tänavusele EM-ile lunastati pääse läbi play-off'ide, kus nii Iisrael kui Serbia alistati penaltitega.

Tšehhi on EM-finaalturniiridel regulaarne külaline. 2016. aastal Prantsusmaal piirduti alagrupiturniiriga, kuid neli aastat varem jõuti suisa veerandfinaali ja jäädi kokkuvõttes kuuendaks. Tšehhi on tulnud EM-il ka teiseks (1996) ja kolmandaks (2004). Tšehhoslovakkia koosseisus on 1976. aastal tuldud ka Euroopa meistriteks.

Šotimaa ja Tšehhi kohtusid viimati 2020. aasta sügisel Rahvuste liiga raames. Nii kodus kui võõrsil saatis edu šotlaseid, kes võidutsesid 1:0 ja 2:1.

D-alagrupis pakuvad Šotimaale ja Tšehhile konkurentsi Inglismaa ja Horvaatia. Grupi avamängus alistas Inglismaa Raheem Sterlingu väravast Horvaatia 1:0.