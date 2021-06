Tšernjavski leppis hooaja esimesel kümnevõistlusel kaheksanda kohaga

Taavi Tšernjavski avaldas enne võistlust, et ettevalmistus on jätnud soovida, vahendab Delfi Sport. "Seljataga on neli kuud pahna, alustades talvisest infektsioonist ja lõpetades aprillikuu COVID-19 ja põletikega. Samal ajal on viimase kuu treeningud läinud täkkesse."

Võistlus näitaski, et mullu oma rekordi 8086 punktini viinud Tšernjavski on tippvormist üsna kaugel. Ta alustas 100 meetri jooksus 11,38-ga, hüppas kaugust 7.26, tõukas kuuli 14.32, ületas kõrgushüppes 1.92 ja lõpetas avapäeva 400 meetri jooksus ajaga 50,34. Teisel päeval sai Art Arvisto hoolealune tõkkesprindis ajaks 15,10, heitis ketast 47.11, ületas teivashüppes 4.80, viskas oda 51.39 ja läbis 1500 m 4.39,31-ga.

Mari Klaup alustas sel hooajal juba kolmandat seitsmevõistlust. Avapäeva tulemused: 14,05; 1.73; 12.64, 25,97. Teisel päeval Klaup kaugushüppes tulemust kirja ei saanud, oda viskas ta 43.95 ja 800 meetri jooksu katkestas.