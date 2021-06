Alutaguse rattamaratoni võitis Gert Jõeäär

Alutaguse rattamaratoni 50-kilomeetrise põhisõidu võitis Gert Jõeäär (Veloplus) ajaga 1:56.05, kohe tema järel ületas finišijoone Martin Loo (Redbike Team I) ajaga 1:56.06. Kolmandaks tuli Taavi Kannimäe (Team Antsla; 1:56.33).

"Võit ei tulnud üldse kergelt, laupäevane sõit oli ka jalgades ja lihased olid kanged. Martin oli värske, ta eile ei võistelnud. Konkurentidega oli päris pikalt meil grupp koos, keegi niisama maha ei jäänud ja pidin ikka vaeva nägema, et konkurente maha raputada. Umbes 15 km enne lõppu panin gaasi juurde ja alles siis saime Martiniga minema ja ülejäänud jäid maha. Plaanin sõita terve hooaja ja loodan võtta ka hooaja lõpus üldvõidu, kindlasti saab huvitav olema," rääkis Jõeäär.

Naiste põhisõidu esikoha haaras Merili Sirvel (RR Siplased/Vitax) ajaga 2:03.34, teiseks tuli Mari-Liis Mõttus ajaga 2:08.17 ning kolmandana jõudis üle finišijoone Janelle Uibokand (Sportland Bottecchia Team; 2:12.02).

"Võit ei tulnud üldse kergelt," tõdes Sirvel. "Jalad olid pehmed, kuna jõudsin alles laupäeva öösel Taanist, kus oli maanteevõistlus. Sel hooajal olen oma mugavustsoonist välja tulnud, varem võistlesin nii-öelda oma lõbuks, nüüd on rohkem olnud aega trenni teha ja tore, et see on ka tulemustes kajastunud. Plaanin kaasa teha terve hooaja ja loodan liidrisärki enda käes hoida."

19 km poolmaratoni võitjateks tulid Riko Tammepuu (43.06) ja Mairit Kaarjärv (46.28).

Järgmine Eesti maastikurattasarja rattamaraton toimub 11. juulil, kui sõidetakse Rakvere Rattamaraton.