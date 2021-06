Flora alistas pooletunnise mängu järel vähemusse jäänud Vapruse

Pühapäevane kohtumine oli kestnud kõigest 30 minutit, kui külalismeeskond jäi Robin Limbergi teise kollase kaardi järel arvulisse vähemusse.

Üheksa minutit hiljem viis Martin Miller tiitlikaitsja juhtima ja lõppskoori vormistas 77. minutil Markkus Seppik.

Flora on 11 mängust võitnud üheksa ja viigistanud kaks, 29 punktiga ollakse tabelis praegu kolmandal kohal. Levadial on liidrina 34 ja Paidel 30 punkti, mõlemad on Florast pidanud kolm kohtumist rohkem.