Erikseni eelmine tööandja välistas varasemad südameprobleemid

Marotta esimene mõte kokku kukkunud Erikseni nähes oli, et Tottenhami arstid olid igal aastal tervist kontrollides midagi kahe silma vahele jätnud. Uuringuid üle vaadates veendus Inglismaa jalgpalliklubi juht, et midagi sellist siiski polnud, Erikseni süda oli korras ja tervisenäitajad head. Sotsiaalmeedias hakkasid ringlema ka kuuldused, et Eriksenil võis olla koroona. Marotta lükkas kuuldused ümber, kinnitades, et taanlasel polnud koroonat ning ühtlasi polnud ta ka koroonaviiruse vastu vaktsineeritud.