TÄNA OTSE | Holland mängib palju kõneainet pakkunud Ukrainaga

Enne mängu:

Ukraina on EM-i eel palju tähelepanu saanud vastuolulise mänguvormiga. Olenemata UEFA käsust loosung "au sõdalastele" vormilt eemaldada, kinnitas Ukraina jalgpalliliit fraasi ametliku sümbolina ja sõnapaari vormilt ei eemaldata.

Holland on võitlusvaimu täis, sest teatavasti jäädi 2016. aasta EM-ilt eemale. Mehed on hoos, sest viimase seitsme mänguga on igas mängus vastasele löödud vähemalt kaks väravat. Hiljutistes kohtumistes näitas suurepärast mängu Memphis Depay, kes on Hollandi viimasest kuuest väravast löönud neli.

Ukrainale jalgpallikoondisele on tegemist kolmanda korraga finaalturniirile jõuda. Ukraina on ühtlasi ainus riik C-alagrupis, kes oma kvalifikatsioonigrupi üllatuslikult võitis, edestades teiseks jäänud nimekat Portugali. Silma tasub peal hoida poolkaitsja Ruslan Malinovskõil, kes lõi Atlanta klubi eest Itaalia kõrgliigas viimase 11 mänguga kuus väravat ja andis üheksa resultatiivset söötu.

Lisaks Ukrainale ja Hollandile kuuluvad C-alagruppi ka Austria ja Põhja-Makedoonia.