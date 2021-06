Eesti iluvõimlejatel jäi EM-il olümpiapilet lunastamata

Bulgaarias Varnas toimunud iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlustel esindasid Eestit rühma- ja individuaalkavades nii juuniorid kui täiskasvanud. Kokku osales EM-il 321 võimlejat 37 Euroopa riigist.

Individuaalvõimlejatest tegi tugeva ja stabiilse võistluse Eesti kogenuim võimleja, 26-aastane Viktoria Bogdanova, kes saavutas kvalifikatsioonivõistlusel 63 võimleja seas 21. tulemusega pääsu finaalvõistlusele. Finaalvõistluse parimal olümpiale kvalifitseerumata riigi esindajal oli võimalus saada Euroopa kontinendi viimane pääse. Finaalvõistlusel teenis Bogdanova nelja kava kokkuvõttes kvalifikatsiooniga võrdse punktisumma 83,350, mis tähendas 22. kohta.

Lisaks Bogdanovale esindasid Eestit Euroopa meistrivõistlustel ka Polina Muraško ja Melany Keler, kes sooritasid mõlemad kaks kava ning mitmevõistlusest osa ei võtnud. Euroopa meistriks tuli venelanna Arina Averina, kellele järgnes üllatuslikult Bulgaaria esindaja Boryana Kaleyn. Kolmandaks tuli võitja kaksikõde Dina Averina. Viimase individuaalse olümpiapääsme sai Ungari võimleja Fanni Pigniczki punktisummaga 97,250.

Aastast 2019 on rühmkavade OM-pileti nimel treeninud ka Eesti iluvõimlemise rühmkava rahvuskoondis koosseisus Alina Vesselova, Arina Okamanchuk, Evelin Naptal, Laurabell Kabrits ja Carmely Reiska. Võistkond tuli pingega hästi toime ning tegi hooaja parimad etteasted. Kaotusteta sooritatud viie palli kava eest teeniti 36,000 punkti ning kurikate ja rõngaste kava eest 36,750. Kokkuvõttes andis 72,750 punkti 18 võistkonna seas 11. koha. Olümpiale sai 6. koha saavutanud Ukraina võistkond, kes teenis mitmevõistluses 84,550 punkti. Euroopa meistriks tuli Venemaa rühm, kellele järgnesid Itaalia ja Iisrael.

Võisteldi ka riikide arvestuses, kus liideti riiki esindavate individuaalvõimlejate ja rühmkava punktisummad. Võistkondliku arvestuse 12 parimat riiki saavad olla esindatud järgmiste aastate maailmameistrivõistlustel rohkem kui ühe võimlejaga ja Eesti koondis saavutas vajaliku 12. koha.

Juuniorklassi võistkondi osales Euroopa meistrivõistlusel 20 riigist, Eesti juunioride rühmkava koondis saavutas mitmevõistluses 10. koha. Rühma kuulusid Anette Vaher, Ester Kretsman, Anzelika Prisjaznjuk, Kamila Grigorenko, Victoria Puusepp ja Ksenja Ozigina. Hea tulemus viie palliga kavas andis rühmale finaalikoha, kus rühm parandas kvalifikatsioonivõistluse tulemust ning saavutas 33,050 punktiga kõrge 6. koha.

"Koroonapandeemiast tingitud treenimis- ja võistlusraskustele vaatamata on Eesti näidanud ja tõestanud, et ollakse konkurentsivõimelised nii täiskasvanute kui ka juunioride distsipliinides. Loomulikult on kahju, et sel korral ei õnnestunud olümpiale pääseda, kuid Pariisi olümpiamängud on juba kolme aasta pärast ning selle EM-i tulemused ja sooritused tõestavad, et oleme õigel teel," sõnas Eesti koondise delegatsiooni juht Natalja Inno.