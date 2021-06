26-aastane ameeriklanna on kahekordne olümpiameister ning ainuke poksija ajaloos, kes samaaegselt nelja tiitlivööd kahes kaaluklassis omanud on. Eelmise aasta novembris teatas poksija, et on sõlminud lepingu kolmeks võitluseks vabavõitlusliiga PFL-iga.

Elkin suutis neljapäeval kahel korral Shieldsi matile viia, kuid poksijal õnnestus mõlemal korral taas jalule tõusta ning lõpetas üllatuslikult ise matši põrandal peal olles, kui alistas Elkini rusikalöökidega.

"Ütlesin endale pärast seitset kuut treenimist, et see tuleb väga raske. Ma ei oodanud niivõrd lihtsat võitu," ütles võitleja pärast puurivõitlusdebüüti. "Ta viis mind põrandale, aga ei teinud mulle kordagi haiget. Ta löögid ei teinud mulle valu. Ütlesin endale, et kuigi võisin kaotada esimesed kaks raundi, siis matši ma ei kaota."

PFL ei ole Shieldsi järgmist vastast välja kuulutanud.