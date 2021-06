TÄNA OTSE | Soome üritab esimest EM-finaalturniiri võidukalt alustada

Jalgpalli Euroopa meistrivõistluste teises laupäevases kohtumises lähevad B-alagrupis kokku esimest EM-finaalturniiri mängiv Soome ning Taani. Kohtumise otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.30, kommenteerivad Alvar Tiisler ja Marti Pähn, stuudios on Aet Süvari.

Kopenhaagenis peetaval kohtumisel teeb Soome jalgpallikoondis enda EM-finaalturniiri debüüdi, minnes vastamisi 1992. aastal Euroopa meistriks tulnud kodumeeskonnaga.

Soome läheb EM-ile kolme järjestikuse kaotusega eelnevatest maavõistlustest: 2:3 kaotus Šveitsile, 0:2 kaotus Rootsile ja 0:1 kaotus Eestile. Minnes veel tagasi, ei ole Soome koondis võitu saavutanud eelmise aasta novembrist saati, kui Rahvuste liigas alistati Bulgaaria 2:1.

Taanil on see-eest läinud paremini ning koondis on viimasest 12 mängust võitnud üheksa ning viigile mänginud kaks mängu. Eriti on välja paistnud nende kaitseliin, kes viimasest 12 mängust üheksas pole lubanud vastastel väravat lüüa.

Taani ja Soome koondised on kohtunud alates 1925. aastast 59 korda, neist 38 mängu on võitnud Taani ja 11 Soome. Viimati mängisid meeskonnad 2011. aastal, kui Taani alistas maavõistluses Soome 2:1.

Taani ja Soome kuuluvad B-alagruppi, kus mängivad veel Belgia ning Venemaa.