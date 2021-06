EM-il hümni ajal põlvitamisega võivad kaasneda poliitilised reaktsioonid

Traditsiooni algatas mõned aastad tagasi ameerika jalgpalli liiga NFL-i mängija Colin Kaepernack, kes laskus hümni ajal ühele põlvele, juhtides seeläbi tähelepanu sotsiaalsele ebaõiglusele USA ühiskonnas.

Žesti on palju populariseerinud Black Lives Matter liikumine ja see on tekitanud vastakaid reaktsioone. Kui Lääne-Euroopas on inimesed toetavamad, siis ida pool mõistetakse seda vähem. Tuleb siiski rõhutada, et ühtsed ei olda selles küsimuses kuskil.

Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon UEFA on ajalooliselt igasuguseid poliitilisi väljaastumisi tauninud, aga antud juhul on jäetud meeskondade jaoks otsus vabaks, kas hümni ajal põlvitatakse või seistakse.

Turniiri üks suuremaid favoriite Prantsusmaa, kelle koondises on palju mitte-valgeid jalgpallureid, usutavasti põlvitab enne mänge, nagu ka maailma edetabeli liider Belgia, Wales ja Soome.

Siiski peavad mõned seda žesti liialt politiseerituks ja seda seostatakse ka vasakäärmuslike liikumistega. Kui Iirimaa koondis mängis sel kevadel Ungaris, siis vilistas kohalik publik külaliste põlvitamise välja.

Ungari president Viktor Orban asus aga omade kaitsele ja nimetas žesti nende kultuuriruumis arusaamatuks. "Kui sa oled külaline riigis, siis mõista nende kultuuri ja ära provotseeri," kommenteeris ta.

Kui Inglismaa koondis põlvitab, siis kaks teist koondist nende alagrupis - Horvaatia ja Tšehhi - ilmselt mitte. Kolmas koondis ehk Šotimaa on teatanud, et solidaarsusest tehakse seda Wembley mängus Inglismaaga, aga mitte teistes kohtumistes.

Enne turniiri kontrollkohtumistes sai aga Inglismaa koondis žesti eest vilet isegi kodupublikult. Uuringufirma YouGovi andmetel toetab Inglismaal aktsiooni 54% fännidest ja 39% on selle vastu.

Inglismaa peatreeneri Gareth Southgate'i sõnul vajavad mustanahalised pärast solvanguid internetis ja mõnes mängus seda tunnet, et nendega ollakse solidaarsed.

"Mõned inimesed leiavad, et see on poliitiline seisukohavõtt ja nad ei nõustu sellega," lausus ta ja mõistis mahakarjumise hukka. Talle tundub, nagu oleks teatud kriitika suunatud mustanahaliste pallurite pihta. "See pole põhjus, miks mängijad seda teevad. Me toetame üksteist."

Lisaks Orbanile on aga teistpidisel arvamusel ka näiteks UEFA poolakast asepresident Zbigniew Boniek. "See on puhas populism, sest selle tõttu ei tehta midagi. Jalgpallurid mõnikord põlvitavad ja kui sa siis küsid mõnelt, miks nad seda teevad, siis nad ei ole võimelised selgitama," lausus Boniek aprillis, kui tema koondis jäi püsti olukorras, kus Inglismaa enne Wembleyl peetud mängu põlvitas.