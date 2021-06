Aston Villa tegi klubi rekordostu

Aston Villa pidi ka Arsenali radaril olnud poolkaitsja eest välja käima ligikaudu 38 miljonit eurot. Lepingu pikkuseks on viis aastat, kirjutab Soccernet.ee.

"Mul on ülimalt hea meel, et me oleme suvist üleminekuakent alustanud nii põneva täiendusega," sõnas Aston Villa peatreener Dean Smith. "Emiliano võib mängida äärel või ründava poolkaitsja koha peal ning on hea täiendus meie ründeosakonda."

Buendia lõi lõppenud hooajal Norwichi eest 15 väravat ja andis 16 väravasöötu, millega aitas klubil tõusta üheaastase pausi järel taas Premier League'i. Norwichiga liitus ta 2018. aastal Getafest ligikaudu kahe miljoni euro eest.